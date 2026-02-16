कब आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकब आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Feb 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रही है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिलती है.

अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. ऐसे में किसानों के मन में सवाल है कि अगली किस्त कब आएगी और क्या इस बार कुछ किसानों को 4,000 रुपये भी मिल सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि किसान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी और अपना स्टेटस कैसे चेक करें. 

22वीं किस्त कब आ सकती है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त फरवरी 2026 के आखिर या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है.  यह भी कहा जा रहा है कि होली से पहले किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक तारीख को लेकर पक्की जानकारी नहीं मानी जानी चाहिए. 

बिहार के किसानों को मिलेंगे 9,000 रुपये?

सामान्य तौर पर इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन बिहार सरकार की अतिरिक्त सहायता को जोड़कर कुछ किसानों को कुल 9,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है यानी हर किस्त में 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये मिलने की संभावना रहती है. किसानों को अपने राज्य की योजना की जानकारी भी जरूर जांच लेनी चाहिए. 

किन किसानों को मिल सकते हैं 4,000 रुपये?

इस बार कुछ किसानों के खाते में 4,000 रुपये आने की चर्चा है. दरअसल, जिन किसानों की 21वीं किस्त किसी कारणवश रुक गई थी. जैसे KYC अधूरी होना या डॉक्यूमेंट में गलती अगर उनकी समस्या अब ठीक हो गई है, तो उन्हें 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ मिल सकती है. ऐसे किसानों को एक बार में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं. 

22वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर Know Your Status या Beneficiary Status पर क्लिक करें.

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें.

4. कैप्चा कोड भरें.

5. Get Data पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपकी सभी किस्तों की जानकारी दिखाई देगी, कौन सी किस्त मिली, कौन सी लंबित है और आखिरी भुगतान कब हुआ.

यह भी पढ़ें - क्या आपके खाते में भी नहीं आ रही मंईया सम्मान योजना का पैसा, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Published at : 16 Feb 2026 09:44 PM (IST)
