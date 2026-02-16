हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या आपके खाते में भी नहीं आ रही मंईया सम्मान योजना का पैसा, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

क्या आपके खाते में भी नहीं आ रही मंईया सम्मान योजना का पैसा, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

इस योजना से लाखों महिलाओं को फायदा मिल रहा है. लेकिन हाल के दिनों में कई महिलाओं की शिकायत है कि उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है या उनका नाम सूची से हटा दिया गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक जरूरी योजना है, जिसे राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इस योजना की शुरुआत साल 2024 में हेमंत सोरेन की सरकार ने की थी. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. इस योजना से लाखों महिलाओं को फायदा मिल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में कई महिलाओं की शिकायत है कि उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है या उनका नाम सूची से हटा दिया गया है.

कुछ महिलाओं को यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं. अगर आप भी सोच रही हैं कि कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया या आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप बहुत ही आसान तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं.

क्यों जरूरी है स्टेटस चेक करना?

ग्रामीण इलाकों में कई महिलाएं स्मार्टफोन या इंटरनेट का ज्यादा यूज नहीं करतीं, कुछ महिलाओं को बैंक मैसेज पढ़ने में भी दिक्कत होती है. इसलिए कई बार पैसा खाते में आने के बाद भी जानकारी नहीं मिल पाती, या अगर पैसा नहीं आया तो उसका कारण पता नहीं चल पाता है. स्टेटस चेक करने से आपको आपका नाम योजना की सूची में है या नहीं, आपका आवेदन मंजूर हुआ है या नहीं, आपका खाता सक्रिय है या नहीं और आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं जैसी जानकारी मिल जाएगी. 

मोबाइल से ऐसे करें मंईया सम्मान योजना का स्टेटस चेक

1. आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही स्टेटस देख सकती हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउजर में योजना कीआधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in खोलें.

2. वेबसाइट खुलने पर बाईं तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे. जिसमें Operator Login और Official Login शामिल हैं.

3. अगर आप खुद लॉगिन नहीं कर पा रहीं, तो नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC) जाएं. वहां का ऑपरेटर अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा.

4. लॉगिन करने के बाद Status Check का ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.

5. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आप लाभार्थी क्रमांक, मोबाइल नंबर या आधार नंबर में से कोई एक जानकारी भर सकती हैं. 

6. जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. 

7. OTP दर्ज करते ही आपके आवेदन और खाते की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी. इस तरह आप आसानी से जान सकती हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा या आपका आवेदन किस स्थिति में है. 

अगर मोबाइल से चेक नहीं कर पा रहीं तो क्या करें?

अगर आपको वेबसाइट चलाने में परेशानी हो रही है, तो आप दो आसान तरीके अपना सकती हैं, अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर स्टेटस चेक करवा सकती हैं.  योजना की हेल्पलाइन संख्या 1800 890 0215 पर फोन करके भी पूरी जानकारी ली जा सकती है. वहां से आपको सही कारण और समाधान बताया जाएगा. 

यह भी पढ़ें - पीएम राहत योजना के तहत किन लोगों का मुफ्त होता है इलाज, जानें नियम व शर्तें

Published at : 16 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Jharkhand Women Scheme Mainiya Samman Yojana Chief Minister Mainiya Samman Yojana Mainiya Samman Yojana Status Check
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Assam के CM के विवादित वीडियो पर बोले CJI, 'ये केस आपको HC ले जाने में क्या समस्या' | Breaking
Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget