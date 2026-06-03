TMC में टूट की अटकलों के बीच अभिषेक बनर्जी की विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी, LoP पर साफ किया रुख

पश्चिम बंगाल में जारी हस्ताक्षर विवाद के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को एक बार चिट्ठी लिखी. उन्होंने एक बार फिर पार्टी के उस फैसले को दोहराया, जिसमें शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है. इस चिट्ठी के बाद एक बार फिर टीएमसी में मतभेद की अटकलों को हवा मिली है. टीएमसी के दो विधायक रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

तृणमूल के दो विधायक, कुणाल घोष और आशिमा पात्रा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बोस के कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण, उनके कार्यालय सचिव ने पत्र लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें टीएमसी से कोई भी पत्र न लेने के मौखिक निर्देश मिले हैं.

घोष ने कहा, 'कल तक विधानसभा अध्यक्ष हमारे पत्र ले रहे थे. अज्ञात कारणों से आज से कार्यालय ने पत्र लेना बंद कर दिया है. दो विधायकों का आधिकारिक पत्र वह कैसे नहीं ले सकते? क्या यह कोई मजाक है? इस रवैये के साथ, विधानसभा अध्यक्ष किस तरह के लोकतंत्र के संरक्षक हो सकते हैं?'

ये भी पढ़ें- ‘संवैधानिक आजादी का उल्लंघन’, बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने पर बोला पर्सनल लॉ बोर्ड

टीएमसी ने स्पीकर के मेल कर भेजा लेटर

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पत्र सौंपे जाने में नाकाम रहने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को इसे ईमेल किया गया. अभिषेक बनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में पात्रा और नयना बंद्योपाध्याय को विधानसभा उपाध्यक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक के रूप में नामित किया गया है. पत्र में अध्यक्ष से दशकों से चली आ रही विधानसभा की परंपरा के आधार पर इन पदों को मान्यता देने का अनुरोध किया गया. अभिषेक ने 2001 के उस उदाहरण का हवाला दिया, जब तत्कालीन अध्यक्ष हाशिम अब्दुल हलीम ने टीएमसी की सिफारिश पर पंकज बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी थी. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 2006, 2011, 2016 और 2021 के राज्य चुनावों के बाद भी जारी रही.

शुभेंदु अधिकारी को 2021 में माना था LoP: अभिषेक बनर्जी

बनर्जी ने लिखा, '2021 में, भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी के नाम को विपक्ष के नेता के रूप में प्रस्तावित किया था, जिसे तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था.' उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विपक्ष के नेता नामित किये गए चट्टोपाध्याय द्वारा 15 मई को विधानसभा में अध्यक्ष के चुनाव के बाद उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनकी कुर्सी तक ले जाने की परंपरा का भी जिक्र किया.

बनर्जी ने कहा, 'असल में, आपने सदन में चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में पहले ही मान्यता दे दी है.' उन्होंने अध्यक्ष का ध्यान इस ओर दिलाया कि उन्होंने चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था. भाजपा के वरिष्ठ मंत्री तपस रॉय ने इस आधार पर पत्र की वैधता पर सवाल उठाया कि इस पर निर्वाचित टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षर नहीं हैं.

ये भी पढ़ें- अभिषेक पर हमले के बाद ममता बनर्जी को मिला राहुल, अखिलेश, केजरीवाल का साथ, बदलेगी बंगाल से दिल्ली तक की राजनीति?

शुभेंदु सरकार के मंत्री ने क्या बताया?

रॉय ने कहा, 'टीएमसी के भीतर पत्रों की जंग छिड़ी हुई है. पहले शोभनदेब चट्टोपाध्याय का पत्र आया. फिर उनके विधायक रितब्रता बनर्जी ने इसी मुद्दे पर शिकायत पत्र लिखा. अब कुणाल घोष के मार्फत यह पत्र भेजा गया है.' यह ताजा पत्र सीआईडी ​​द्वारा हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच के मद्देनजर भेजा गया है. अभिषेक बनर्जी का यह ताजा पत्र ऐसे समय आया है जब ऐसी अफवाह है कि टीएमसी विधायकों का एक गुट बगावत करके रितब्रता बनर्जी के नेतृत्व में अलग हो सकता है.

TMC में टूट का खतरा, क्या बोले रितब्रता बनर्जी?

राज्य के राजनीतिक गलियारों में पिछले 24 घंटों में कोलकाता के एक होटल और विधायक हॉस्टल में बागी विधायकों की बैठकों की खबरें आई थीं, जिसे बनर्जी ने मंगलवार को पूरी तरह से खारिज कर दिया. रितब्रता बनर्जी ने विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से कहा, 'मुझे ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है और जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि मैंने दक्षिण कोलकाता के एक होटल में बैठक की थी, उन्हें यह साबित करना होगा.'

हालांकि, चट्टोपाध्याय ने बताया कि दलबदल की अटकलों के बावजूद पार्टी के अधिकांश विधायक टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे और तृणमूल के पुराने नेता संगठन पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे.

ये भी पढ़ें- 'लोकतंत्र की हत्या कर रही BJP', बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हुए अटैक पर आया ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन