लोन अप्रूवल से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक... समझें समय पर ITR भरने का असली फायदा

ITR Filing News: कई लोग जो अक्सर टैक्स भरते हैं उनके लिए आईटीआर भरना हर साल की एक एक्सरसाइज की तरह बन गया है. समय पर ITR फाइल करना कितना जरूरी है, इसके बारे में थोड़े कम लोग ही जानते हैं. लोगों को लगता है कि कभी भी आईटीआर भर दिया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि समय पर आईटीआर फाइल करने के अपने फायदे होते हैं.

तो आइये आपको बताते हैं समय पर इनकम टैक्स भरने के 5 फायदे, जिनसे आपकी जिंदगी के मसले भी आसानी से हल हो जाएंगे.

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लोन मिलने में होती है आसानी

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान लोन देने से पहले आपकी आय चेक करते हैं. ITR आपकी कमाई का आधिकारिक प्रमाण होता है. होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य कई तरह के लोन के लिए पिछले कुछ सालों की ITR मांगी जा सकती है. ITR न लेने में परेशानी आ सकती है.

भविष्य में कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने का मौका

अगर आपने शेयरों या कुछ अन्य संपत्तियों को बेचते समय लॉस उठाया है, तो उस नुकसान को आप अगले 8 सालों तक आगे ले जा सकते हैं. इससे भविष्य में होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स कम किया जा सकता है. हालांकि, ये सुविधा तभी मिलेगी जब आप तय समय सीमा के भीतर ITR फाइल करें.

मजबूत फाइनेंशियल रिकॉर्ड

नियमित रूप से ITR फाइल करने से आपकी आय और टैक्स भुगतान का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होता है. ये रिकॉर्ड बैंक, मकान मालिक, बिजनेस पार्टनर और सरकारी संस्थानों के सामने आपकी वित्तीय विश्वसनीयता साबित करने में मदद करता है.

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वीजा आवेदन में मिलता है फायदा

कई देशों में वीजा के लिए आवेदन के समय आपकी फाइनेंशियल स्थिति का प्रमाण मांगते हैं. ITR को आय और आर्थिक स्थिरता के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है. समय पर ITR फाइल करने से वीजा प्रक्रिया आसान हो सकती है.

ज्यादा जमा किया गया टैक्स वापस पा सकते हैं

अगर साल भर में TDS या Advance Tax के जरिए आपकी जरूरत से ज्यादा टैक्स कट गया है, तो उसका रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी है. रिटर्न प्रोसेस होने के बाद रिफंड की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.