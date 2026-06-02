हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीITR Filing News: लोन अप्रूवल से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक... समझें समय पर ITR भरने का असली फायदा

ITR Filing News: लोन अप्रूवल से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक... समझें समय पर ITR भरने का असली फायदा

ITR Filing News: साल 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है. अगर आपको इस बारे में नहीं पता है या आप सोच रहे हैं बाद में कर लेंगे, तो पहले समय पर ITR फाइल करने के फायदे जान लीजिए.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 02 Jun 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

ITR Filing News: कई लोग जो अक्सर टैक्स भरते हैं उनके लिए आईटीआर भरना हर साल की एक एक्सरसाइज की तरह बन गया है. समय पर ITR फाइल करना कितना जरूरी है, इसके बारे में थोड़े कम लोग ही जानते हैं. लोगों को लगता है कि कभी भी आईटीआर भर दिया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि समय पर आईटीआर फाइल करने के अपने फायदे होते हैं. 

तो आइये आपको बताते हैं समय पर इनकम टैक्स भरने के 5 फायदे, जिनसे आपकी जिंदगी के मसले भी आसानी से हल हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: SBI News: गलती से बैंक खाते में आए हैं पैसे? 'जंप्ड डिपॉजिट' के बारे में अभी जान लें, वरना पछताएंगे

लोन मिलने में होती है आसानी
बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान लोन देने से पहले आपकी आय चेक करते हैं. ITR आपकी कमाई का आधिकारिक प्रमाण होता है. होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य कई तरह के लोन के लिए पिछले कुछ सालों की ITR मांगी जा सकती है. ITR न लेने में परेशानी आ सकती है.

भविष्य में कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने का मौका
अगर आपने शेयरों या कुछ अन्य संपत्तियों को बेचते समय लॉस उठाया है, तो उस नुकसान को आप अगले 8 सालों तक आगे ले जा सकते हैं. इससे भविष्य में होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स कम किया जा सकता है. हालांकि, ये सुविधा तभी मिलेगी जब आप तय समय सीमा के भीतर ITR फाइल करें.

मजबूत फाइनेंशियल रिकॉर्ड
नियमित रूप से ITR फाइल करने से आपकी आय और टैक्स भुगतान का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होता है. ये रिकॉर्ड बैंक, मकान मालिक, बिजनेस पार्टनर और सरकारी संस्थानों के सामने आपकी वित्तीय विश्वसनीयता साबित करने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: Ladki Bahin: लाडकी बहिन योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर, जानें क्यों कटे नाम, कहीं आप तो नहीं कर रही ये गलती

वीजा आवेदन में मिलता है फायदा
कई देशों में वीजा के लिए आवेदन के समय आपकी फाइनेंशियल स्थिति का प्रमाण मांगते हैं. ITR को आय और आर्थिक स्थिरता के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है. समय पर ITR फाइल करने से वीजा प्रक्रिया आसान हो सकती है.

ज्यादा जमा किया गया टैक्स वापस पा सकते हैं
अगर साल भर में TDS या Advance Tax के जरिए आपकी जरूरत से ज्यादा टैक्स कट गया है, तो उसका रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी है. रिटर्न प्रोसेस होने के बाद रिफंड की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 02 Jun 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Income Tax Returns ITR Filing ITR News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ITR Filing News: लोन अप्रूवल से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक... समझें समय पर ITR भरने का असली फायदा
लोन अप्रूवल से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक... समझें समय पर ITR भरने का असली फायदा
यूटिलिटी
Train News: हरियाणा से सोमनाथ धाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए कब होगी रवाना और कैसे करें आवेदन
हरियाणा से सोमनाथ धाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए कब होगी रवाना और कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
SBI News: गलती से बैंक खाते में आए हैं पैसे? 'जंप्ड डिपॉजिट' के बारे में अभी जान लें, वरना पछताएंगे
गलती से बैंक खाते में आए हैं पैसे? 'जंप्ड डिपॉजिट' के बारे में अभी जान लें, वरना पछताएंगे
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 6 जून तक इस रूट की दर्जनों ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, देखें लिस्ट
Train Cancelled: रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 6 जून तक इस रूट की दर्जनों ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi की सास का घटिया ड्रामा! रोके से किया दूर, अब Dhruv सिखाएगा सबक!
बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
दिल्ली NCR
पंजाब चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी या नहीं? कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ की तस्वीर
पंजाब चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी या नहीं? कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ की तस्वीर
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन, इन 11 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका!
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन, इन 11 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका!
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
इंडिया
Explained: दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए 'डक कर्व' और सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
जनरल नॉलेज
शिया मुस्लिमों पर पाबंदियां क्यों लगा रही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, किस बैन से क्या असर?
शिया मुस्लिमों पर पाबंदियां क्यों लगा रही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, किस बैन से क्या असर?
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 6 जून तक इस रूट की दर्जनों ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, देखें लिस्ट
Train Cancelled: रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 6 जून तक इस रूट की दर्जनों ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, देखें लिस्ट
दिल्ली NCR
Delhi News: जनकपुरी रेप केस में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में सौरभ भारद्वाज पर FIR, बोले- मुद्दा उठाता रहूंगा
जनकपुरी रेप केस में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में सौरभ भारद्वाज पर FIR, बोले- मुद्दा उठाता रहूंगा
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget