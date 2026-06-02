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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: बिना 1 रुपया दिए मिलेगा 7 लाख का इंश्योरेंस कवर, आज ही निपटा लें PF का ये जरूरी काम

EPFO: बिना 1 रुपया दिए मिलेगा 7 लाख का इंश्योरेंस कवर, आज ही निपटा लें PF का ये जरूरी काम

EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक्टिव मेंबर्स के लिए एक अच्छी खबर है. यदि आप एक्टिवली EPFO से जुड़े हैं तो आपको मुफ्त में सात लाख रुपये तक का इंस्योरेंस मिल सकता है. बस एक काम करना होगा.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 02 Jun 2026 11:43 PM (IST)
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EPFO News: नौकरीपेशा लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सदस्य तो होते ही हैं. लेकिन सभी कर्मचारी इससे जुड़े सारे नियम और फायदों के बारे में नहीं जानते हैं. कई लोगों को लगता है कि इसमें केवल तनख्वाह से पैसे काटे जाते हैं और ये पैसे आगे रिटायरमेंट की उम्र में हमें मिल जाते हैं. सीधे तौर पर कहें तो लोगों के लिए ये केवल एक सेविंग स्कीम है.

हालांकि ऐसा नहीं! बल्कि इसके अंतर्गत एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. लेकिन इसके बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है. EPFO अपने सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत बिना कोई प्रीमियम दिए 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराता है.

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क्या है EDLI योजना?
कई कर्मचारी इस योजना के बारे में नहीं जानते, जबकि ये उनके परिवार के लिए एक बेहद जरूरी आर्थिक मदद की तरह है. EDLI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनका EPF खाता एक्टिव रहता है. जिन लोगों की कंपनी की तरफ से नियमित रूप से उनका PF योगदान जमा किया जा रहा है.

इस योजना के तहत कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को करीब 7 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिल सकती है. इसके लिए कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम या शुल्क नहीं देना पड़ता. बीमा का पूरा खर्च कंपनी के द्वारा ही वहन किया जाता है.

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कैसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ
इस सुविधा का लाभ पाने के लिए एक जरूरी काम समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है. EPFO सदस्य को अपने PF खाते में ई-नॉमिनेशन जरूर दर्ज करना चाहिए. यदि नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं है, तो परिवार को क्लेम प्रोसेस के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं, जिससे भुगतान में देरी हो सकती है.

कैसे करें E-Nomination?
ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया काफी आसान है. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी. अगरआपने भी अब तक ई-नॉमिनेशन नहीं किया है, तो इन स्टोप्स को फॉलो करें: 

  • सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.
  • इसके बाद सामने दिखने वाले ऑप्शंस में से Manage सेक्शन पर क्लिक करें.
  • इस पर क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी और इसमें e-Nomination का ऑप्शन सामने दिखेगा.
  • इस ऑप्शन को चुन लें और नॉमिनी की जानकारी भरकर सबमिट कर दें.
  • इस प्रक्रिया के बाद करीब एक हफ्ते का समय लगेगा और ये अपने आप अपडेट हो जाएगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jun 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
EPFO News EPFO PF Funds
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