Delhi Traffic Advisory: दिल्लीवाले ध्यान दें! इस रूट पर 30 जून तक रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन

Delhi Traffic Jam: ईस्ट दिल्ली आने-जाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि क्षेत्र में नालों की सफाई का काम शुरू किया जा रहा है. इस वजह से कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है.

पुलिस के मुताबिक 2 जून से 30 जून 2026 तक एल.एम. बंध, शास्त्री नगर से करकरी मोड़/खुरेजी रेड लाइट तक कैनाल ड्रेन की सफाई का कार्य चलेगा. काम के दौरान गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाले मार्ग का एक हिस्सा बंद रहेगा, जिससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें.

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इन रूट्स पर पड़ सकता है असर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, नाले की सफाई का काम चलने की वजह से एल.एम. बंध, शास्त्री नगर और करकरी मोड़/खुरेजी रेड लाइट के बीच ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. पुलिस ने बताया है कि सुबह और शाम के समय इस इलाके में वाहनों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा आसपास के रास्तों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की संभावना है.

यात्रियों के लिए ध्यान रखने वाली बातें

नाले की सफाई का काम पूरे जून महीने चलने वाला है, इसलिए इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को पहले से ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है. इससे रास्ते में फंसने और समय खराब होने से बचा जा सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि काम वाली जगह के आसपास वाहन धीरे चलाएं और सड़क पर बने नियमों का पालन करें. साथ ही जहां संभव हो, कम भीड़ वाले रास्तों को चुनें. इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा भी आसान रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि वाहन चालक सड़क पर संयम बरतें और मौके पर मौजूद ट्रैफिक कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. ऐसा करने से यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी और लोगों को सफर के दौरान कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

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यहां से ले सकते हैं आप रियल टाइम अपडेट

लोग ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी अपडेट या मदद के लिए व्हाट्सएप नंबर 8750871493, हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है.

अगर आप आने वाले दिनों में इस रूट से यात्रा करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर जांच लें. इससे आप समय बचा सकेंगे और रास्ते में होने वाली परेशानी से भी बच सकते हैं.