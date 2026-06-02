हरियाणा से सोमनाथ धाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए कब होगी रवाना और कैसे करें आवेदन

Chief Minister Pilgrimage Scheme: बाबा सोमनाथ के दर्शन का सपना देख रहे हरियाणा के बुजुर्गों के लिए एक शानदार अवसर आया है. राज्य सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने जा रही है.

इस योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो 8 जून 2026 को रवाना होगी. इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक श्रद्धालु 6 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. चूंकि सीटों की संख्या सीमित है, इसलिए चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में पात्र लोग जल्द से जल्द आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें.

किन लोगों को मिलेगा मुफ्त सोमनाथ यात्रा का लाभ?

1. आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

2. इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासी ही उठा सकते हैं.

3. परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

मुफ्त सोमनाथ यात्रा के लिए आवेदन करने वाले श्रद्धालुओं के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए. योजना में आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया तक इसी आईडी का उपयोग किया जाएगा. इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी फैमिली आईडी की जानकारी अपडेट और सही होना जरूरी है.

ऑनलाइन आवेदन कहां से करे

सोमनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक श्रद्धालु हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल http://saralharyana.gov.in पर जाकर घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यात्रा के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. अब जानिए रेजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया.

पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाएं

सरल पोर्टल पर जाएं और 'Register' विकल्प पर क्लिक करें.

अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.

अकाउंट के लिए पासवर्ड बनाएं.

राज्य के रूप में हरियाणा का चयन करें.

स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें.

सभी जानकारी जांचने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं.

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से सरल पोर्टल पर लॉगिन करें.

सेवाओं की सूची में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' को खोजें और उस पर क्लिक करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें.

अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) अपलोड करें.

सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

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दर्शन के लिए मिलने वाली सुविधाएं

इस तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को किसी तरह का खर्च नहीं करना पड़ेगा. यात्रा के दौरान आने-जाने की व्यवस्था, रहने की सुविधा और भोजन का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा. यह योजना खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते. इच्छुक लोग 6 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.