घर की बालकनी में कबूतर कर रहे हैं परेशान, जाल लगाने के अलावा ये भी हैं ऑप्शन

Pigeons Keeping Away Tips: बहुत से लोगों के घरों की बालकनी अक्सर गंदी रहती है. इसलिए नहीं कि वह सफाई नहीं करते बल्कि इसलिए कि कबूतर आकर बार-बार उसे गंदा कर देते हैं. दिक्कत सिर्फ गंदगी की नहीं है. बल्कि इससे हेल्थ रिस्क भी बढ़ सकता है. यही वजह है कि लोग नेट लगवाने का सोचते हैं. लेकिन सभी के लिए यह ऑप्शन हमेशा आसान नहीं होता. कई लोगों को इंस्टॉलेशन में दिक्कत लगती है.

और कुछ लोग चाहते हैं कि घर की लुक खराब न हो. लेकिन आपको बता दें नेट के अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे बालकनी को कबूतरों से सुरक्षित रखा जा सकता है. बस जरूरत है यह समझने की कि कौन सा तरीका आपके घर के हिसाब से आपकी बालकनी को कबूतरों से बचाने के लिए बेस्ट है.

कबूतरों को बालकनी से दूर रखने के आसान तरीके

अगर आप कबूतरों से परेशान हैं. और बालकनी में नेट नहीं लगवा सकते हैं. तो फिर पहले हल्के और आसान उपाय ट्राय करें. इसके लिए सबसे पहले बालकनी में ऐसी सतहें हटा दें या कम कर दें जहां कबूतर आसानी से बैठ जाते हैं. एक साधारण फॉयल रिफ्लेक्टर या पुरानी सीडी टांगने से भी उनके आने की संभावना कम होती है. क्योंकि तेज चमक और मूवमेंट उन्हें पसंद नहीं आता. कई लोग स्प्रे बोतल में पानी भरकर भी रखें और कबूतर दिखते ही थोड़ा पानी छिड़क दें.

यह तरीका धीरे-धीरे उन्हें उस जगह से दूर रहने की आदत डाल देता है. बाजार में मिलने वाले हल्के सुगंध वाले बर्ड रिपेलेंट स्प्रे भी काम करते हैं. अगर आपकी बालकनी में पौधे हैं जिन पर वह अक्सर बैठते हैं. तो पौधों के पास हल्का मेश कवर लगाकर आप उनके ठहरने की जगह कम कर सकते हैं. यह तरीके काफी असरदार साबित हो सकते हैं.

थोड़े एडवांस्ड और टिकाऊ ऑप्शन

अगर कबूतर रोजाना झुंड में आते हैं या घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा मजबूत समाधान चाहिए. स्पाइक्स एक अच्छा ऑप्शन हैं. जिन्हें रेलिंग या AC की बाहरी यूनिट पर लगाया जा सकता है. इससे कबूतर बैठ ही नहीं पाते और धीरे-धीरे जगह छोड़ देते हैं. मोशन-बेस्ड बर्ड रिपेलर डिवाइस भी आते हैं जो हलचल होते ही हल्की आवाज या वाइब्रेशन पैदा करते हैं.

और पक्षियों को डराकर दूर रखते हैं. कुछ लोग बालकनी के किनारों पर नायलॉन की पतली लाइनों का सेट लगाते हैं. जो दिखने में ज्यादा खराब नहीं लगता और काम भी अच्छा करता है. इन तरीकों को सही से इस्तेमाल किया जाए तो बालकनी काफी हद तक कबूतर फ्री.

