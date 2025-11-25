हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका

जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका

Birth Certificate Link To Aadhaar Card: जन्म प्रमाणपत्र और आधार को जोड़ने की प्रोसेस अब आसान हो गई है. अब आपको बार-बार दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जान लें इसकी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Birth Certificate Link To Aadhaar Card:  देश में डिजिटल रिकॉर्ड की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है. स्कूल एडमिशन हो, पासपोर्ट बनवाना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो. हर जगह पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत रहती है. इसी वजह से अब जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसका मकसद है कि बच्चा जन्म लें तो तबसे साफ और एक ही जगह अपडेट हो जाए. 

पहले माता पिता बर्थ सर्टिफिकेट आधार से लिंक करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था. लेकिन अब दोनों दस्तावेज एक ही प्रोसेस में लिंक हो जाएंगे. इससे फॉर्म भरने का झंझट कम होगा और भविष्य में किसी भी सरकारी काम में दोबारा वही जानकारी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जान लीजिए इसके लिए क्या है तरीका.

जन्म के साथ कैसे होती है लिंकिंग?

अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद उसकी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दर्ज हो जाती हैं. यह जानकारी सीधे ऑनलाइन CRS पोर्टल पर जाती है. इसी रजिस्ट्रेशन में बच्चे का नाम, जन्म की तारीख, समय, लिंग और माता पिता की डिटेल्स जोड़ी जाती है. नए सिस्टम में यहीं से आधार की प्रोसेस भी शुरू हो सकती है. आवेदन करते समय आधार ऑप्शन चुनकर बच्चे का आधार नंबर दर्ज किया जाता है. छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक तुरंत नहीं लिया जाता.

यह भी पढ़ें: गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा

इसलिए पहले एक अस्थायी आधार नंबर जारी होता है. जो बाद में अपडेट किया जा सकता है. माता पिता का आधार नंबर, पता और बाकी जानकारी उसी पोर्टल पर दर्ज करनी होती है. अगर सभी डेटा सही है तो जन्म प्रमाणपत्र और आधार अपने आप लिंक हो जाते हैं. यह पूरा काम डिजिटल होने की वजह से कहीं जाने या लाइन में लगने की जरूरत नहीं रहती. 

पहले से बने बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लिंक करें?

अगर बच्चा बड़ा हो चुका है या आपके पास पहले से बर्थ सर्टिफिकेट और आधार दोनों मौजूद हैं. तो भी लिंकिंग आसान है. इसके लिए आपको Civil Registration System की वेबसाइट पर जाना होता है. वहां General Public Sign Up पर अकाउंट बनाएं. फिर लॉगिन करके Birth Registration सेक्शन खोलें. अब आधार लिंक का ऑप्शन चुनें और जन्म पंजीकरण नंबर, आधार नंबर और मोबाइल ओटीपी दर्ज करें. 

यह भी पढ़ें: पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें क्या है नियम?

अगर रिकॉर्ड मैच हो जाता है तो दोनों दस्तावेज तुरंत लिंक हो जाते हैं. जहां जानकारी में गलती होती है. वहां पहले जन्म प्रमाणपत्र में सुधार कराया जाता है. कुछ राज्यों में यह सुविधा UIDAI सर्विस सेंटर पर भी मिल जाती है. लिंकिंग होने के बाद स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाएं, बीमा, पासपोर्ट और कई जरूरी काम बेहद आसान हो जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में चाहकर भी नहीं ले जा सकते ये 10 चीजें, उतरते ही चले जाएंगे जेल

Published at : 25 Nov 2025 01:16 PM (IST)
