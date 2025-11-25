हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीहेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी

Health Insurance Tips: हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय कुछ अहम बातें नजरअंदाज़ हो जाती हैं और यही आगे चलकर क्लेम के वक्त परेशानी बढ़ा देती हैं. हमेशा पाॅलिसी लेते वक्त इन 4 बातों का रखें ध्यान.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Nov 2025 02:59 PM (IST)
सेहत हर इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज है. कोई नहीं जानता कि कब कौन सी बीमारी सामने आ जाए या अचानक कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए. यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलते हैं.

1/6
हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सही पॉलिसी चुनना बहुत जरूरी होता है. किसी भी पॉलिसी को लेने से 4 बातें ध्यान में रखना जरूरी है. पहले कवरेज को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है. कई प्लान आकर्षक दिखते हैं पर असल में इलाज के बड़े हिस्से को कवर नहीं करते. आपको देखना चाहिए कि कौन सी बीमारियां शामिल हैं. कौन सी बाहर रखी गई हैं
2/6
इसके बाद वेटिंग पीरियड को अनदेखा नहीं करना चाहिए. कई बीमारियां तुरंत कवर नहीं होतीं और कुछ मामलों में एक से दो साल तक इंतजार करना पड़ सकता है. अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा है. तो वेटिंग पीरियड और भी जरूरी हो जाता है.
3/6
अस्पतालों का नेटवर्क चेक करना भी जरूरी है. कैशलेस इलाज तभी मिलता है जब आपका अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में शामिल हो. अगर नेटवर्क छोटा है या आपके आसपास का अस्पताल उसमें नहीं है. तो इलाज के दौरान आपको खुद पैसे देने पड़ सकते है.
4/6
इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर भी नजर होनी चाहिए. यह बताता है कि कंपनी कितने क्लेम आसानी से पास करती है. अगर रेशियो कम है. तो क्लेम हासिल करने में परेशानी आ सकती है. एक ऐसी कंपनी चुनें जिसका रेशियो अच्छा हो और पिछले रिकॉर्ड भी साफ दिखें.
5/6
प्रीमियम और फीचर्स के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है. सस्ता प्लान हमेशा बेहतर नहीं होता. कई बार कम प्रीमियम के साथ कवरेज बहुत सीमित मिलती है. दूसरी तरफ बहुत महंगी पॉलिसी लेने का कोई मतलब नहीं अगर उसकी जरूरत आपको नहीं है.
6/6
कभी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े सिर्फ एजेंट की बात पर भरोसा न करें. हर शर्त, हर क्लॉज और हर चीज को समझना जरूरी है. इससे आप तय कर पाते हैं कि पॉलिसी आपके परिवार के लिए सही है या नहीं. थोड़ी सी सावधानी इलाज के समय बड़ी परेशानी से बचा सकती है.
Published at : 25 Nov 2025 02:59 PM (IST)
