हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी

हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सही पॉलिसी चुनना बहुत जरूरी होता है. किसी भी पॉलिसी को लेने से 4 बातें ध्यान में रखना जरूरी है. पहले कवरेज को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है. कई प्लान आकर्षक दिखते हैं पर असल में इलाज के बड़े हिस्से को कवर नहीं करते. आपको देखना चाहिए कि कौन सी बीमारियां शामिल हैं. कौन सी बाहर रखी गई हैं