फ्लाइट में चाहकर भी नहीं ले जा सकते ये 10 चीजें, उतरते ही चले जाएंगे जेल

Flight Travelling Rules: देश में लाखों लोग हर साल फ्लाइट से यात्रा करते हैं. कोई विदेश जाता है तो कई देश में कहीं जाता है. फ्लाइट में ट्रेवल करने को लेकर कई नियम भी बनाए गए होते हैं. जो सभी लोगों को मानने होते. इनमें कुछ नियम सामान ले जाने को लेकर भी हैं. यानी आप कौन सा सामान ले जा सकते हैं और कौनसा नहीं. आपको बता दें फ्लाइट में कुछ चीजें बिल्कुल भी ले जाने की इजाजत नहीं होती.

यह नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं. बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हिस्सा हैं. कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें रख लेते हैं और फिर एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं. मामला गंभीर हो तो सीधे पुलिस केस बन जाता है. इसलिए बेहतर है कि आप पहले से समझ लें कि किन सामानों की मनाही है और उन्हें ले जाना आपको मुश्किल में डाल सकता है. जान लीजिए किन 10 चीजों को आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं.

हथियार, गोला बारूद और तेज धार वाला सामान

फ्लाइट में हथियार या उनसे जुड़ा कोई भी हिस्सा ले जाना सख्त प्रतिबंधित है. इसमें पिस्टल, राइफल, कारतूस, कटर, ब्लेड या तेज चाकू जैसी चीजें भी शामिल हैं. कई लोग सोचते हैं कि छोटा पॉकेट नाइफ या मल्टी टूल चल जाएगा. लेकिन यह भी खतरे की कैटेगरी में आता है. अगर आपके बैग में ऐसा कुछ मिल जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है और गंभीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हो सकती है. अगर आपको बिजनेस या लाइसेंस संबंधी कारणों से कोई सामान ले जाना जरूरी हो. तो एयरलाइन से पहले ही परमिशन लेनी होती है.

ज्वलनशील सामान, केमिकल और स्प्रे कैन

बहुत से लोग भूल जाते हैं कि कई आम चीजें भी फ्लाइट में खतरनाक मानी जाती हैं. पेट्रोल, डीजल, लिक्विड गैस, पटाखे, कैमिकल क्लीनर, पेंट थिनर, परफ्यूम स्प्रे, हेयर स्प्रे और बड़े एयरोसोल कैन उड़ान के दौरान जोखिम बढ़ाते हैं. प्रेशर के कारण यह सामान फट भी सकते हैं. इसी वजह से इनका ले जाना पूरी तरह बंद है. अगर आपके बैग में स्प्रे या कोई रासायनिक पदार्थ मिला. तो उसे तुरंत रोक दिया जाएगा और अगर लिमिट ज्यादा हुई या किसी नियम का उल्लंघन माना गया तो मामला सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच सकता है.

कैश, कीमती सामान और बैन जीव-जंतु

फ्लाइट में बहुत ज्यादा कैश लेकर जाना भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है. कई लोग बहुत ज्यादा कैश या बेहद कीमती सामान कैरी करने लगते हैं. एयरपोर्ट पर इसके लिए भी एक लिमिट तय होती है. अगर अमाउंट संदिग्ध लगे तो कस्टम आपकी जांच कर सकता है और मामला कानूनी बन सकता है. इसके अलावा दुर्लभ पशु-पक्षी, उनके अंग या उनसे बने कोई भी प्रोडक्ट ले जाना कानूनन अपराध है. कई देशों में इसकी सजा सीधे जेल है. इसलिए अगर आप विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले से लिस्ट देख लें और सिर्फ वही चीजें कैरी करें जिनकी परमिशन हो.

