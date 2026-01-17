पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, UPI विड्रॉल की डेट आई सामने, 1 अप्रैल से हो सकता है शुरू

PF Withdrawal By UPI: अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है. तो फिर इस खबर तो ध्यान से पढ़ लीजिए. अब आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सभी पीएफ खाताधारक जरूरत पड़ने पर पीएफ निकाल सकते हैं. लेकिन यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन अब पीएफ का पैसा निकालना उतना ही आसान होने वाला है जितना UPI से किसी को पैसे भेजना.

EPFO एक नई व्यवस्था लाने जा रहा है जिसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से रकम सीधे UPI के जरिए निकाल सकेंगे. 1 अप्रैल 2026 से इस सुविधा के शुरू होने की उम्मीद है. इससे करोड़ों कर्मचारियों को इमरजेंसी के समय तुरंत फंड मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और पीएफ सिस्टम पूरी तरह डिजिटल मोड में एक नया कदम रखेगा.

UPI से कैसे निकलेगा पीएफ का पैसा ?

EPFO की ओर से शुरू की जाने वाली इस नई व्यवस्था में पीएफ निकालने का तरीका काफी हद तक मोबाइल बैंकिंग जैसा होगा. खाताधारक लॉगिन करके यह देख पाएंगे कि उनके खाते में कितनी रकम मौजूद है और उसमें से कितने पैसे निकाल सकते हैं. इसके बाद वे UPI ऑप्शन चुनेंगे और अपने UPI पिन के जरिए रिक्वेस्ट को कंफर्म करेंगे.

जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा पैसा सीधे लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसमें जरूरी बात यह है कि प्रोसेस के लिए किसी चेक, फॉर्म या ऑफलाइन डाॅक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी. बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद कुछ ही समय में रकम खाते में क्रेडिट हो जाएगी.

तैयारियां आखिरी दौर में

EPFO इस बदलाव के लिए अपने टेक्निकल सिस्टम को नए सिरे से तैयार कर रहा है. मौजूदा सॉफ्टवेयर को UPI प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है जिससे ट्रांजैक्शन तेज़, सुरक्षित और बिना रुकावट के हो सके. श्रम मंत्रालय इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है. जिससे देशभर में इसे लागू करने से पहले सभी तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके. डेटा सुरक्षा, फ्रॉड कंट्रोल और रियल-टाइम अपडेट जैसे फीचर्स पर खास फोकस किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि यह सुविधा शुरू होने के बाद पीएफ से जुड़ी शिकायतें कम होंगी.

जल्द आएगी आधिकारिक जानकारी

इस नई सुविधा को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है. संबंधित मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसे आखिरी रूप दिया जा रहा है. नोटिफिकेशन आते ही इसकी स्टेप-बाय-स्टेप गाइडलाइन भी जारी होगी जिससे हर खाताधारक आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके. यह बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा होगा जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है. अब उन्हें कई दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

