आज से पटरी पर दौड़ने लगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जान लें 3AC, 2AC और 1AC का किराया

Vande Bharat Sleeper Fare: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज यानी 17 जनवरी से पटरियों पर दौड़ने लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाएंगे. अभी तक वंदे भारत ट्रेनें केवल बैठकर यात्रा करने के लिए बनाई गई थीं. लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों के लिए अब स्लीपर वर्जन आया है. ट्रेन में आराम, सेफ्टी और मार्डन तकनीक को ध्यान में रखा गया है.

इसमें 3AC, 2AC और 1AC कोच भी शामिल हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस्ड बेडरोल, एर्गोनोमिक बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे और ऑनबोर्ड खाने की व्यवस्था की गई है. यह ट्रेन यात्रा समय को भी कम करेगी और लंबी दूरी की रात भर की यात्रा आरामदायक बनाएगी. जान लें 3AC, 2AC और 1AC कोच का किराया कितना होगा.

ट्रेन में क्या खासियत है?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच हैं. जिनमें 823 बर्थ की सुविधा दी गई है. 3AC में 611 बर्थ, 2AC में 188 बर्थ और 1AC में 24 बर्थ हैं. ट्रेन का इंटीरियर भारतीय संस्कृति से प्रेरित है. सुरक्षा के लिए कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट और कीटाणुनाशक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

ड्राइवर के केबिन में एडवांस कंट्रोल और सुरक्षा सिस्टम लगे हैं. ट्रेन का बाहरी लुक एरोडायनामिक है. जिससे यह हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ती है. कोच के दरवाजे ऑटोमैटिक हैं और वेस्टिब्यूल्स में आवाजाही आसान है. फास्टेस्ट स्पीड 180 किमी/घंटा है. वहीं नार्मली 130 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी.

कितना होगा किराया?

गुवाहाटी से हावड़ा तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल रही है. इसके किराए में प्रीमियम सुविधाओं का फर्क दिखता है. 3AC का प्रति किमी न्यूनतम किराया 2.4 रुपये है, यानी पूरी दूरी के लिए 2400 रुपये. 2AC का प्रति किमी किराया 3.1 रुपये, यानी 3100 रुपये. 1AC का प्रति किमी किराया 3.8 रुपये यानी 3800 रुपये होगा. ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच यात्रा समय को लगभग 3 घंटे कम करती है. डिजिटल बुकिंग और फिक्स्ड बर्थ के चलते यात्रियों को आरामदायक और सेफ एक्सीपीरिएंस मिलेगा.

यात्रियों के लिए सुविधाएं

यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में अपग्रेडेड बेडरोल, बेहतर कुशनिंग और शोर कम करने वाली तकनीक लगी है. एर्गोनोमिक बर्थ आरामदायक सफर होगा. ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे होंगे. ऑनबोर्ड यात्रियों को स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे और स्टाफ निर्धारित यूनिफॉर्म में उपलब्ध रहेगा. टिकटिंग डिजिटल-ओनली है उसमें भी सिर्फ कंफर्म टिकट जारी होंगे. RAC या वेटिंग की सुविधा नहीं है और कोई वीआईपी कोटा नहीं है.

