हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीड्राई आयरन से कितना अलग होता है स्टीम आयरन, किसमें ज्यादा खर्च होती है बिजली?

ड्राई आयरन से कितना अलग होता है स्टीम आयरन, किसमें ज्यादा खर्च होती है बिजली?

Dry Iron Vs Steam Iron: ड्राई आयरन और स्टीम आयरन दोनों कपड़े प्रेस करने के काम आते हैं. लेकिन तरीका अलग होता है. ड्राई आयरन और स्टीम आयरन में इनमें से कौन खर्च करता है ज्यादा बिजली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Jan 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

Dry Iron Vs Steam Iron: कपड़े प्रेस करना रोज का काम है. कुछ लोग बाहर कपड़े प्रेस करवाते हैं. तो ज्यादातर लोग यह काम घर में ही कर लेते हैं. लेकिन बाजार में मौजूद अलग-अलग तरह के आयरन लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं. सबसे आम सवाल यही होता है कि ड्राई आयरन और स्टीम आयरन में असली फर्क क्या है और बिजली किसमें ज्यादा लगती है. देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं. 

लेकिन काम करने का तरीका और नतीजे काफी हद तक अलग होते हैं. ड्राई आयरन सालों से घरों में इस्तेमाल हो रहा है. जबकि स्टीम आयरन ने कपड़े प्रेस करने को ज्यादा आसान और तेज बना दिया है. अगर आप नया आयरन लेने की सोच रहे हैं तो इनमें से कौन ज्यादा बिजली खाता है यह जानना जरूरी है.  

ड्राई आयरन कैसे काम करता है?

ड्राई आयरन सबसे बेसिक किस्म का आयरन होता है. इसमें सिर्फ एक ही काम होता है गर्म प्लेट के दबाव से कपड़ों की सिलवटें हटाना. इसमें पानी डालने या भाप बनाने का कोई सिस्टम नहीं होता. तापमान कंट्रोल नॉब से आप कॉटन, सिल्क या सिंथेटिक कपड़ों के हिसाब से गर्मी सेट करते हैं. ड्राई आयरन हल्का होता है जल्दी गर्म हो जाता है और आमतौर पर सस्ता भी पड़ता है. 

हल्के कपड़े या रोज़मर्रा की प्रेसिंग के लिए यह पूरी तरह काफी होता है. लेकिन जिन कपड़ों में बहुत गहरी सिलवटें होती हैं, जैसे मोटी जींस, कॉटन की चादर या पर्दे, उनमें कई बार बार-बार प्रेस करनी पड़ती है. यानी काम हो जाता है, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है.

यह भी पढ़ें:एक्सपायरी डेट वाला फोन चला रहे हैं क्या? ऐसे करें खुद पता, बच जाएंगे बड़े नुकसान से

स्टीम आयरन कितना अलग है?

स्टीम आयरन में पानी की टंकी होती है. यह गर्म होकर भाप बनाता है, जो कपड़े के रेशों को नरम कर देती है. इसी वजह से गहरी सिलवटें भी एक या दो स्ट्रोक में निकल जाती हैं. आप इसे ड्राई मोड में भी चला सकते हैं और स्टीम मोड में भी. भारी कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, जींस, पर्दे या सूट प्रेस करने में यह ज्यादा असरदार माना जाता है. जहां तक बिजली की बात है, तो स्टीम आयरन आमतौर पर ड्राई आयरन से थोड़ा ज्यादा पावर का होता है क्योंकि इसमें पानी गर्म करने का सिस्टम भी चलता है. हालांकि समय कम लगता है.

यह भी पढ़ें:दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें

बिजली किसमें ज्यादा खर्च होती है?

ड्राई आयरन और स्टीम आयरन में अगर बिजली खपत की बात की जाए तो दोनों में ही ज्यादा फर्क नहीं होता. बिजली के हिसाब से खपत की बात करें तो स्टीम आयरन 1 घंटे में ज्यादा यूनिट लेता है लेकिन वह काम जल्दी करता है. इतनी देर में ड्राई आयरन पावर काम लगा लेकिन वह स्लो कम करेगा. यानी दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है. एक कम वक्त में ज्यादा खपत करके जल्दी काम कर देगा. तो दूसरा ज्यादा देर में काम करेगा लेकिन खपत भी लगभग बराबर करेगा.

यह भी पढ़ें:एक बार में वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल सकते हैं, जानें 6,7,8 और 10 किलो की कैपेसिटी?

Published at : 17 Jan 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Iron Steam Iron Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज, बोलीं- 'मैं कभी माफ नहीं करूंगी'
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Singer AR Rahman: AR Rahman के बयान पर बढ़ा विवाद | Ashish Kumar Singh
Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Namaste Bharat: ईरान से लौटे हिंदुस्तानी, बताया कैसे छाई थी दहशत | US Army | Deepa Bafila
BMC Election Result: BMC चुनाव हार पर राउत का शिंदे पर हमला, EVM पर फिर उठाए सवाल
Iran America War: ईरान से वापसी शुरू, लौटे भारतीयों ने बयां की जमीनी सच्चाई | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज, बोलीं- 'मैं कभी माफ नहीं करूंगी'
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज
विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
जनरल नॉलेज
ED Office Raid: क्या ED के ऑफिस में छापा मार सकती है राज्य पुलिस, रांची में रेड के बाद उठे सवाल
क्या ED के ऑफिस में छापा मार सकती है राज्य पुलिस, रांची में रेड के बाद उठे सवाल
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget