दिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त
Delhi Saheli Pink Card: दिल्ली सरकार लाॅन्च करने वाली सहेली पिंक कार्ड. लेकिन सब महिलाओं को नहीं मिलेगा इसका लाभ. जान लीजिए किन महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ.
Delhi Saheli Pink Card: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए सहेली पिंक कार्ड योजना शुरू की है, जिससे वह DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. यह कार्ड पुरानी पिंक स्लिप को पूरी तरह रिप्लेस करेगा. लेकिन आपको बता दें सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
सरकार की ओर से इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. जिसको पूरा करने वाली महिलाओं को ही सहेली पिंक कार्ड जारी किया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं किन महिलाओं को मिल सकता है इसका फायदा और किन्हें नहीं. जान लीजिए पूरी खबर.
कौन बनवा सकता हैं सहेली पिंक कार्ड?
दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली के बाद भाईदूज पर इस कार्ड को लाॅन्च कर दिया जाएगा. इस कार्ड का फायदा ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी मिलेगा. यह कार्ड एक पर्मानेंट ट्रेवल पास के तौर पर काम करेगा. इसका मतलब है कि महिला यात्री डीटीसी बसों में बिना किसी पेपर टिकट के सिर्फ इस कार्ड के जरिए ही ट्रेवल कर सकेंगी. इससे पुराने पिंक टिकट की झंझट खत्म हो जाएगी.
लेकिन सभी महिलाएं यह कार्ड नहीं बनवा पाएंगी. यह कार्ड उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र है. यानी कोई सरकारी डाॅक्यूमेंट जो यह साबित करें वह दिल्ली में रह रही हैं. कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर की उम्र 12 साल से ऊपर होनी जरूरी है. इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को ही फायदा मिलेगा.
सहेली पिंक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सहेली पिंक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए सबसे पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरते समय अपनी नजदीकी बैंक शाखा सिलेक्ट करनी होगी. जहां जाकर KYC प्रोसेस पूरी की जाएगी. KYC पूरा होने के बाद बैंक कार्ड जारी करेगा और इसे रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा.
कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले इसे डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए एक्टिवेट कराना जरूरी है. सहेली पिंक कार्ड के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज शामिल हैं. सभी जानकारी सही होने पर ही कार्ड जारी होगा.
