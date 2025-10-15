हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त

दिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त

Delhi Saheli Pink Card: दिल्ली सरकार लाॅन्च करने वाली सहेली पिंक कार्ड. लेकिन सब महिलाओं को नहीं मिलेगा इसका लाभ. जान लीजिए किन महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 Oct 2025 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Saheli Pink Card: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए सहेली पिंक कार्ड योजना शुरू की है, जिससे वह DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. यह कार्ड पुरानी पिंक स्लिप को पूरी तरह रिप्लेस करेगा. लेकिन आपको बता दें सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

सरकार की ओर से इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. जिसको पूरा करने वाली महिलाओं को ही सहेली पिंक कार्ड जारी किया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं किन महिलाओं को मिल सकता है इसका फायदा और किन्हें नहीं. जान लीजिए पूरी खबर.

कौन बनवा सकता हैं सहेली पिंक कार्ड?

दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली के बाद भाईदूज पर इस कार्ड को लाॅन्च कर दिया जाएगा. इस कार्ड का फायदा ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी मिलेगा. यह कार्ड एक पर्मानेंट ट्रेवल पास के तौर पर काम करेगा. इसका मतलब है कि महिला यात्री डीटीसी बसों में बिना किसी पेपर टिकट के सिर्फ इस कार्ड के जरिए ही ट्रेवल कर सकेंगी. इससे पुराने पिंक टिकट की झंझट खत्म हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: पटाखे जलाते वक्त रहें सावधान, एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

लेकिन सभी महिलाएं यह कार्ड नहीं बनवा पाएंगी. यह कार्ड उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र है. यानी कोई सरकारी डाॅक्यूमेंट जो यह साबित करें वह दिल्ली में रह रही हैं. कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर की उम्र 12 साल से ऊपर होनी जरूरी है. इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को ही फायदा मिलेगा. 

सहेली पिंक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सहेली पिंक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए सबसे पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन  की वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरते समय अपनी नजदीकी बैंक शाखा सिलेक्ट करनी होगी. जहां जाकर KYC प्रोसेस पूरी की जाएगी. KYC पूरा होने के बाद बैंक कार्ड जारी करेगा और इसे रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: पिता ने पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी तो क्या दावा ठोक सकते हैं बच्चे, कैसे मिलेगा अधिकार?

कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले इसे डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए एक्टिवेट कराना जरूरी है. सहेली पिंक कार्ड के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज शामिल हैं. सभी जानकारी सही होने पर ही कार्ड जारी होगा. 

यह भी पढ़ें: नेशनल हाईवे पर गंदे दिखें टॉयलेट तो इस नंबर पर करें कंप्लेंट, इतने रुपये का इनाम देगा NHAI

Published at : 15 Oct 2025 08:59 AM (IST)
Tags :
DTC Utility News Saheli Pink Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
बॉलीवुड
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
जनरल नॉलेज
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
शिक्षा
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
ट्रेंडिंग
शॉपिंग की साफ सफाई देख गांव की दादी ने की मासूम हरकत! वीडियो देख गुदगुदाए यूजर्स
शॉपिंग की साफ सफाई देख गांव की दादी ने की मासूम हरकत! वीडियो देख गुदगुदाए यूजर्स
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget