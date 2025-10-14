हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपिता ने पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी तो क्या दावा ठोक सकते हैं बच्चे, कैसे मिलेगा अधिकार?

पिता ने पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी तो क्या दावा ठोक सकते हैं बच्चे, कैसे मिलेगा अधिकार?

Property Rules: अगर पिता ने अपनी संपत्ति दान कर दी है. तो बच्चों का हक पूरी तरह खत्म नहीं होता. इन सिचुएशन में वह कानूनी तौर से अपना हक पा सकते हैं. जान लीजिए नियम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Property Rules: भारत में प्रॉपर्टी और विरासत के मामले अक्सर झगड़े का कारण बन जाते हैं. अगर पिता अपनी पूरी संपत्ति किसी को दान कर देते हैं. तो बच्चे अक्सर डरते हैं कि उनका हक चला जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून बच्चों को पूरी तरह से हटा देता है. अगर दान सही तरीके से और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है. तो बच्चों का हक कम हो सकता है. लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता.

इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि दान करते समय पिता की मानसिक स्थिति कैसी थी. संपत्ति का प्रकार क्या था और दान की परिस्थितियां क्या थीं. इसलिए बच्चों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं और उन्हें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है. जिससे जरूरत पड़ने पर वह अपने हक के लिए सही फैसले ले सकें. जान लीजिए कैसे किया जा सकता है दावा.

दान की गई प्राॅपर्टी पर बच्चों के अधिकार रहता है?

अगर किसी के पिता ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी है. तो कानून के हिसाब से अगर दान सही तरीके से और सभी नियमों के अनुसार किया गया है. तो बच्चों को सीधे दावे का हक नहीं मिलता. लेकिन अगर दान के समय पिता मानसिक रूप से ठीक नहीं थे या किसी ने उनका दबाव डालकर दान करवाया. 

यह भी पढ़ें:  फेस्टिव सीजन में बाजार में भर-भरकर आ रहा मिलावटी पनीर, ऐसे में असली-नकली की पहचान

तो बच्चे अदालत में दावे कर सकते हैं. इसके अलावा अगर दान करने से पहले संपत्ति पर कोई कर्ज या उधार था और बच्चों के हिस्से को इससे नुकसान हुआ तो वह इसके लिए सुरक्षा मांग सकते हैं. बच्चों का हक पूरी तरह से खत्म नहीं होता. वह भी तब जब दान करने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी पैसे या संसाधन न मिले हों.

दावे के लिए क्या चीज है जरूरी?

पिता ने पूरी प्राॅपर्टी दान करदी और अगर बच्चे दान प्राॅप्रटी को सवाल उठाना चाहते हैं. तो सबसे पहले उन्हें दान पत्र यानी गिफ्ड डीड और उसके रिलेडेट डाॅक्यूमेंट की जांच करनी चाहिए. इसके बाद किसी विशेषज्ञ वकील से सलाह लेकर यह तय करना चाहिए कि अदालत में दावे का मामला बनता है या नहीं. 

यह भी पढ़ें: एक बार में EPFO से कैसे निकाल पाएंगे 100 पर्सेंट पैसा? जान लें बेहद आसान तरीका

अदालत आम तौर पर दान के समय की परिस्थितियों, पिता की मानसिक स्थिति और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखती है. इसके अलावा बच्चों को यह भी देखना होता है कि दान करने वाला पिता संपत्ति का सही मालिक था या नहीं. सही कानूनी प्रोसेस अपनाकर बच्चे दावा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कभी भी लो फ्लाइट टिकट... किराया रहेगा बराबर, हवाई यात्रा के लिए कमाल की है ये स्कीम, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

Published at : 14 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Embed widget