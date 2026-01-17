अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई और इससे लाखों लोगों की जान बची. उन्होंने यह बात फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

फ्लोरिडा में कार्यक्रम के दौरान बयान

शुक्रवार को फ्लोरिडा में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने एक साल से भी कम समय में कई शांति समझौते कराए हैं. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का श्रेय उन्हें दिया है.

‘एक करोड़ लोगों की जान बची’

ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाकर कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई. ट्रंप ने इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया.

आठ शांति समझौतों का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि एक साल से भी कम समय में अमेरिका ने आठ शांति समझौते कराए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि गाजा में युद्ध समाप्त कराया गया और पश्चिम एशिया में शांति कायम हुई, जो पहले असंभव मानी जा रही थी.

भारत-पाक तनाव कम करने में मदद का दावा

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की. उनके अनुसार, दोनों देशों के बीच लड़ाई रुकवाना एक बड़ी उपलब्धि थी. ट्रंप यह दावा कई बार कर चुके हैं. पिछले साल 10 मई से अब तक वह करीब 80 बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव रुकवाया.

मार्च में किया था पहला बड़ा ऐलान

ट्रंप ने पहली बार 10 मार्च को सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई रातभर की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष रोकने पर सहमत हुए. भारत सरकार लगातार यह कहती रही है कि भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाती. भारत ने ट्रंप के दावों को पहले भी खारिज किया है.