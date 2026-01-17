हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. जानिए इंदौर में टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड कैसा है?

By : शिवम | Updated at : 17 Jan 2026 12:50 AM (IST)
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा और वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार, 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. विराट कोहली शानदार फॉर्म में है. हालांकि पिछले वनडे में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन उम्मीद है निर्णायक मैच में वह कमाल करेंगे. रोहित शर्मा से भी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने इसी ग्राउंड पर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी.

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच 20 साल पहले साल 2006 में खेला गया था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था. उसके बाद इंदौर में 6 वनडे इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, जिसमें एक बार भारत का सामना न्यूजीलैंड से भी हुआ था.

इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड

होल्कर स्टेडियम में कुल 7 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं. 20 सालों में टीम इंडिया ने यहां 7 वनडे खेले, जिसमें सभी में जीत दर्ज की. जी हां, इंदौर में भारतीय क्रिकेट टीम कभी कोई वनडे मैच नहीं हारी है. यहां खेले गए पिछले वनडे में (24 सितंबर, 2023) भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रनों से हराया था, जिसमें श्रेयस अय्यर ने शतक (105) लगाया था. उस मैच में शुभमन गिल ने भी 104 रनों की कमाल पारी खेली थी, जो अब टीम इंडिया के कप्तान हैं.

शुभमन गिल ने होल्कर स्टेडियम में खेले दोनों वनडे में शतक लगाया है. जनवरी, 2023 में भारत ने इस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को वनडे में 90 रनों से हराया था, उसमे रोहित शर्मा (101) और गिल (112) ने शतक लगाया था, दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की थी.

  • कुल मैच- 7
  • भारत जीता- 7
  • भारत हारा- 0

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा वनडे रन (टॉप-3)

  • वीरेंद्र सहवाग- 220 
  • शुभमन गिल- 216 
  • रोहित शर्मा- 205

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा वनडे विकेट (टॉप-4)

  • एस श्रीसंथ- 6 
  • रवींद्र जडेजा- 6 
  • युवराज सिंह- 5
  • कुलदीप यादव- 5

क्या भारत की प्लेइंग 11 में होगा बदलाव?

अर्शदीप सिंह स्क्वाड में हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है. वह टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी हैं, इसलिए कई दिग्गजों का मानना है कि मैनेजमेंट नए विकल्पों को मौके दे रहा है. मोहम्मद सिराज इस गेंदबाजी को लीड कर रहे हैं, हर्षित राणा ने भी प्रभावित किया है. ऐसे में अर्शदीप सिंह अगर तीसरा वनडे खेलते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर होना पड़ सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 17 Jan 2026 12:40 PM (IST)
India Vs New Zealand 3rd ODI Holkar Stadium IND Vs NZ 3rd ODI IND VS NZ SHUBMAN GILL INDORE
