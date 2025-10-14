नेशनल हाईवे पर गंदे दिखें टॉयलेट तो इस नंबर पर करें कंप्लेंट, इतने रुपये का इनाम देगा NHAI

NHAI Clean Toilet Picture Challenge: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्वच्छ भारत के मिशन को सफल बनाने के लिए नई पहल शुरू की है. NHAI ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की शुरुआत की है. इस चैलेंज में लोगों को नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कोई भी टॉयलेट गंदा दिखने पर उसका फोटो खींचकर अपलोड करना है और बदले में उन्हें NHAI की ओर से FASTag के रूप में 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. यह कैंपेन 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा. आइए जानते हैं NHAI के इस अनोखे कैंपेन के बारे में.

कैसे पूरा होगा चैलेंज ?

इस चैलेंज को आप राजमार्ग यात्री ऐप के अपडेटेड वर्जन को डाउनलोड करके ही पूरा कर सकेंगे. इसमें आपको गंदे टॉयलेट की जियो-टैग और टाइम स्टैंप्ड फोटो अपलोड करना है. बता दें कि जियो-टैग तस्वीरें वे होती हैं, जिनमें फोटो की लोकेशन, डेट और टाइमिंग लिखी नजर आती है. इसके बाद आपको अपना नाम, लोकेशन, अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर की डिटेल्स देनी होंगी. फिर फोटो की अच्छी तरह से जांच की जाएगी. ऐसे में कोई भी पुरानी, डुप्लीकेट या एडिटेड फोटो का इस्तेमाल करना सख्त मना है. इन तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से भी जांचा जाएगा.

किसको मिलेगा इनाम?

NHAI के इस क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज में एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक ही बार इनाम दिया जाएगा. ऐसे में किसी भी टॉयलेट की शिकायत दिन में सिर्फ एक बार कर सकते हैं. इसके अलावा पूरी स्कीम पीरियड में भी एक फास्टैग पर वन टाइम रिवॉर्ड फैसिलिटी ही दी जाएगी. अगर किसी केस में कई लोग एक साथ सेम टॉयलेट की शिकायत करते हैं तो सबसे पहले सही शिकायत करने वाले को इनाम दिया जाएगा. ऐसे में NHAI की इस छोटी सी कोशिश से न सिर्फ नेशनल हाईवेज पर टॉयलेट साफ रहेंगे, बल्कि सफर कर रहे लोगों को भी सुविधा होगी और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कहां होगी ये स्कीम लागू?

इस कैंपेन के अंतर्गत आप केवल उन्हीं टोल प्लाजा के टॉयलेट्स की शिकायत कर सकते हैं, जिन्हें NHAI ने बनवाया है और उन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी NHAI के हाथों में है. ऐसे में किसी भी प्राइवेट एरिया जैसे ढाबे या पेट्रोल पंप पर पर बने टॉयलेट्स की जिम्मेदारी NHAI की नहीं होगी.

