हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनेशनल हाईवे पर गंदे दिखें टॉयलेट तो इस नंबर पर करें कंप्लेंट, इतने रुपये का इनाम देगा NHAI

नेशनल हाईवे पर गंदे दिखें टॉयलेट तो इस नंबर पर करें कंप्लेंट, इतने रुपये का इनाम देगा NHAI

NHAI ने एक नई पहल की शुरूआत की है. इस कैंपेन में यात्रियों को नेशनल हाईवे पर गंदा टॉयलेट दिखने पर उसकी फोटो क्लिक करके राजमार्ग यात्री ऐप पर भेजना है, जिससे उन्हें 1000 रूपये का FASTag रिचार्ज मिलेगा.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 14 Oct 2025 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

NHAI Clean Toilet Picture Challenge: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्वच्छ भारत के मिशन को सफल बनाने के लिए नई पहल शुरू की है. NHAI ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की शुरुआत की है. इस चैलेंज में लोगों को नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कोई भी टॉयलेट गंदा दिखने पर उसका फोटो खींचकर अपलोड करना है और बदले में उन्हें NHAI की ओर से FASTag के रूप में 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. यह कैंपेन 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा. आइए जानते हैं NHAI के इस अनोखे कैंपेन के बारे में.

कैसे पूरा होगा चैलेंज ?

इस चैलेंज को आप राजमार्ग यात्री ऐप के अपडेटेड वर्जन को डाउनलोड करके ही पूरा कर सकेंगे. इसमें आपको गंदे टॉयलेट की जियो-टैग और टाइम स्टैंप्ड फोटो अपलोड करना है. बता दें कि जियो-टैग तस्वीरें वे होती हैं, जिनमें फोटो की लोकेशन, डेट और टाइमिंग लिखी नजर आती है. इसके बाद आपको अपना नाम, लोकेशन, अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर की डिटेल्स देनी होंगी. फिर फोटो की अच्छी तरह से जांच की जाएगी. ऐसे में कोई भी पुरानी, डुप्लीकेट या एडिटेड फोटो का इस्तेमाल करना सख्त मना है. इन तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से भी जांचा जाएगा. 

किसको मिलेगा इनाम?

NHAI के इस क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज में एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक ही बार इनाम दिया जाएगा. ऐसे में किसी भी टॉयलेट की शिकायत दिन में सिर्फ एक बार कर सकते हैं. इसके अलावा पूरी स्कीम पीरियड में भी एक फास्टैग पर वन टाइम रिवॉर्ड फैसिलिटी ही दी जाएगी. अगर किसी केस में कई लोग एक साथ सेम टॉयलेट की शिकायत करते हैं तो सबसे पहले सही शिकायत करने वाले को इनाम दिया जाएगा. ऐसे में NHAI की इस छोटी सी कोशिश से न सिर्फ नेशनल हाईवेज पर टॉयलेट साफ रहेंगे, बल्कि सफर कर रहे लोगों को भी सुविधा होगी और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कहां होगी ये स्कीम लागू?

इस कैंपेन के अंतर्गत आप केवल उन्हीं टोल प्लाजा के टॉयलेट्स की शिकायत कर सकते हैं, जिन्हें NHAI ने बनवाया है और उन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी NHAI के हाथों में है. ऐसे में किसी भी प्राइवेट एरिया जैसे ढाबे या पेट्रोल पंप पर पर बने टॉयलेट्स की जिम्मेदारी NHAI की नहीं होगी. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 14 Oct 2025 05:33 PM (IST)
FASTag NHAI NHAI Clean Toilet Picture Challenge: Clean Toilets National Highway Toll Plaza
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
अजय देवगन नेटवर्थ: मुंबई में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे भी करते हैं जबरदस्त कमाई
Bihar BJP List: बीजेपी ने पहली लिस्ट में साधे समीकरण, 17 OBC, 11 अतिपिछड़ा, 9 महिला, SC-ST से 6 उम्मीदवार
'10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले ने खरीदी स्कॉर्पियो-N, यूजर्स बोले- कैसे पूछे इसके दाम?
तेंदुए को कैंसर और डायबिटीज तो बाघिन को मोतियाबिंद, जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?
