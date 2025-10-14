पटाखे जलाते वक्त रहें सावधान, एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

किसी भी प्रकार की सूखी पत्तियों या जल सकने वाली चीज़ों को पास न रखें. घर के अंदर पटाखे जलाना खतरनाक हो सकता है. इसलिए हमेशा बाहर खुली जगह पर ही पटाखे जलाएं. अगर आप फटाके खरीद रहे हैं. तो सिर्फ प्रमाणित और लाइसेंसधारी दुकानों से ही खरीदारी करें.