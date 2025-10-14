हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पटाखे जलाते वक्त रहें सावधान, एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

पटाखे जलाते वक्त रहें सावधान, एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

Diwali Safety Tips: दिवाली पर पटाखे जलाते समय सावधानी जरूरी है. छोटी सी लापरवाही भी चोट या हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए पटाखे जलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Oct 2025 03:52 PM (IST)
दिवाली का त्योहार काफी करीब है और देश के कई हिस्सों में लोग धूमधाम से इसे मनाते हैं. इस दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल बढ़ जाता है. लेकिन पटाखे फोड़ते समय कई बार हादसे हो जाते हैं. जिनमें हाथ, आंख या शरीर के दूसरे हिस्सों में चोट लग सकती है.

दिवाली की रात दिये जलाने के बाद पटाखे जलाते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. नहीं तो जरा सी गलत ीसे हादसा हो सकता है. जिससे आपका नुकसान हो सकता है. इसलिए सबसे पहले ध्यान दें कि बच्चों को बिना बड़ों की निगरानी के पटाखे न जलाने दें.
बच्चों को छोटे और सुरक्षित पटाखे ही दें. जैसे फुलझड़ी या चमकती डंडियां. उन्हें आग के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. नहीं तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है. पटाखे जलाने से पहले हमेशा आसपास की जगह साफ और खुली होनी चाहिए.
किसी भी प्रकार की सूखी पत्तियों या जल सकने वाली चीज़ों को पास न रखें. घर के अंदर पटाखे जलाना खतरनाक हो सकता है. इसलिए हमेशा बाहर खुली जगह पर ही पटाखे जलाएं. अगर आप फटाके खरीद रहे हैं. तो सिर्फ प्रमाणित और लाइसेंसधारी दुकानों से ही खरीदारी करें.
सस्ते और बिना लाइसेंसी दुकाने से खरीदे गए पटाखे अक्सर खराब क्वालिटी के होते हैं और अचानक फटने का खतरा ज्यादा होता है. इसलिए इस बात का भी खास तौर पर ध्यान दें. कुछ पटाखों की पैकेजिंग पर सुरक्षा निर्देश होते हैं. उन्हें ध्यान से पढ़ें.
पटाखे जलाते समय हमेशा पानी या बाल्टी पास रखें. अगर अचानक कोई पटाखा गलत तरीके से फट जाए. तो तुरंत उसे पानी में डाल दें. इससे आग फैलने या चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाता है. अगर सुरक्षित तरीके नहीं अपनाए तो मुश्किल हो सकती है.
पटाखे जलाते वक्त सही दूरी बनाए रखना भी जरूरी है. बहुत से लोगों को शौक होता है वह हाथ में पटाखा लेकर फेंकते हैं. जिसमें कई बार फेंकने में देरी हो जाती है और पटाखा हाथ में ही फट जाता है. इसलिए इस बात का भीव ध्यान रखें.
Published at : 14 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Diwali Safety Tips

