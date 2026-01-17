BCCL IPO: कोल इंडिया की सब्सिडायरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ की तगड़ी लिस्टिंग होने की संभावना जताई जा रही है. ग्रे मार्केट एक्टिविटीज को ट्रैक करने वाली कई वेबसाइट्स के मुताबिक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ की 14.2 रुपये के प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद है. आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के साथ IPO की लिस्टिंग 37.2 रुपये की कीमत पर होने की उम्मीद जताई जा रही है. यानी कि हर शेयर पर निवेशकों को 61.74 परसेंट का मुनाफा होगा.

कब होगी लिस्टिंग?

PSU महारत्न कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल की लिस्टिंग पहले 16 जनवरी को होनी थी, जिसकी तारीख बदलकर बाद में 9 जनवरी, 2026 कर दी गई. BMC चुनाव परिणाम के चलते यह देरी हुई.

1,071.11 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इसे लगभग 147 गुना सब्सक्राइब किया गया. 9 जनवरी से 13 जनवरी तक खुले इस आईपीओ को अपने आखिरी दिन ऑफर किए गए 34,69,46,500 शेयरों के मुकाबले 50,95,55,58,000 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. आईपीओ को यह गजब का रिस्पॉन्स इस बात के बावजूद मिला कि यह पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है. यानी कि भारत कोकिंग कोल को इस इश्यू से कोई पैसा नहीं मिलेगा. जुटाई गई पूरी रकम प्रमोटर और बेचने वाले शेयरहोल्डर, कोल इंडिया लिमिटेड को जाएगी.

आईपीओ के लिए खूब लगी बोलियां

कैटेगरी के हिसाब से इश्यू को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) से सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, जिन्होंने इस इश्यू को 300 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया. इस सेगमेंट के लिए रिजर्व 7,91,69,000 शेयरों के मुकाबले 24,60,65,19,600 शेयरों के लिए बोली लगाई गई. रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा 49.33 गुना सब्सक्राइब हुआ. नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और शेयरहोल्डर कैटेगरी में भी मजबूत डिमांड देखी गई, जिसमें क्रमशः 258.16 गुना और 87.29 गुना सब्सक्रिप्शन मिला.