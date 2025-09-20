घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता

Aadhaar Centre: देश की लगभग 90 फीसदी आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. आजकल लगभग हर सरकारी या निजी काम में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई बार लोग देखते हैं कि उनकी जानकारी गलत दर्ज हो गई है या अपडेट नहीं है. कुछ अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं.

जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल, लेकिन कई बदलाव जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ इनके लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ता है. कई बार लोग नहीं जानते कि उनके घर के पास कौनसा आधार सेंटर है. अगर आपको भी यह नहीं पता. तो चिंता मत कीजिए. इन आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके घर के नज़दीक कौनसा आधार सेंटर है.

अपने नज़दीकी आधार सेंटर का पता कैसे करें?

अगर आपको आधार कार्ड में जानकारी ठीक करवानी है. उसके लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत है. और आपको पता नहीं आपके घर के पास कौन सा आधार सेंटर है. तो पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना. वेबसाइट पर जाकर Locate Enrolment/Update Center सेक्शन में अपना राज्य और शहर डालें.

इसके बाद आपके पास पिन कोड डालने का ऑप्शन भी आता है. पिन कोड डालने के बाद आपको अपने इलाके के सभी नज़दीकी आधार सेंटर की पूरी लिस्ट दिख जाएगी. इसमें सेंटर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ऑपरेशन टाइम भी लिखा होता है. इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर के सबसे नज़दीकी आधार सेंटर कौनसा है.

आधार सेंटर जाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें

आधार सेंटर जाने से पहले जरूरी है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हों. नाम, जन्मतिथि या पता बदलने के लिए प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे वोटर ID, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट या बिजली बिल साथ लेकर जाएं. सेंटर पर जाकर फॉर्म भरें और अपडेट का ऑप्शन चुनें.

अपडेट की जानकारी ऑपरेटर को दें और बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन पूरा करें. इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी जिसमें अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यान URN होगा. इस नंबर से आप ऑनलाइन अपने अपडेट की स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. नॉर्मली अपडेट 7 से 10 दिन में पूरी हो जाती हैं.

