हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसरकार देती है 1000 से 5000 रुपये की पेंशन, जान लीजिए आपको मिल सकती है या नहीं

सरकार देती है 1000 से 5000 रुपये की पेंशन, जान लीजिए आपको मिल सकती है या नहीं

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में शामिल होकर रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन पाई जा सकती है. आप इन लोगों में शामिल हैं या नहीं पता कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Sep 2025 01:17 PM (IST)

Atal Pension Yojana: रिटायरमेंट के बाद लोगों के मन में यही सवाल आता है. अब उनके खर्चे कैसे पूरे होंगे. नौकरी के वक्त तो सैलरी मिलती रहती है. लेकिन बुजुर्गावस्था में रिटायरमेंट के बाद आमदनी का जरिया कम हो जाता है. ऐसे में लोग चाहते हैं कि उन्हें हर महीने पर्याप्त पेंशन मिलती रहे. जिससे उनके रोजर्मरा का खर्चा चला रहे.

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत आम नागरिक हर महीने एक तय रकम जमा करता है. और रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है. कौन ले सकता है भारत सरकार के अटल पेंशन योजना में लाभ. जान लीजिए योजना की क्या है पात्रता. 

अटल पेंशन योजना में किसे मिलती है पेंशन?

अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई थी. इसका मकसद है उन लोगों को आर्थिक सहारा देना जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती. इसमें शामिल होने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. योजना में शामिल होते समय हर महीने एक तय रकम आपको जमा करनी होती है.जो आपकी उम्र और चुने गए पेंशन स्लैब के तहत होती है. 

यह भी पढ़ें: उमंग एप से कैसे निकाल सकते हैं पीएफ क्लेम, जानिए स्टेप बाई स्टेप

60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिलती है. अगर पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाती है. तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलती है और दोनों के न रहने पर जमा राशि नाॅमिनी को मिलती है. अगर आप भी किसी पेंशन योजना में जुड़े नहीं है. तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

अटल पेंशन योजना में निवेश करना बहुत आसान है. सबसे पहले आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है. इसके बाद आपको अपने बैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना होगा. आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होता है और फिर ECS के जरिए हर महीने ऑटो-डिडक्शन से प्रीमियम कटता रहेगा. आप किस पेंशन स्लैब के लिए आवेदन करना चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें: कैसे बनवा सकते हैं सहेली स्मार्ट कार्ड, किन महिलाओं को नहीं मिलेगा इसका फायदा

उसी के हिसाब से हर महीने की किस्त तय होगी. उदाहरण के तौर पर अगर कोई 20 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए सिर्फ 42 रुपये महीने भरने होंगे. वहीं 5000 रुपये पेंशन स्लैब चुनने पर प्रीमियम बढ़कर ज्यादा हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप

Published at : 20 Sep 2025 01:17 PM (IST)
Tags :
Pension Scheme Atal Pension Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
Advertisement

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
Results
RRB NTPC Result: रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
Ballimaran History: बल्लीमारान में क्या सच में बिल्ली मारने वाले रहते थे? जानिए कैसे पड़ा इसका नाम
बल्लीमारान में क्या सच में बिल्ली मारने वाले रहते थे? जानिए कैसे पड़ा इसका नाम
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget