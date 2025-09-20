सरकार देती है 1000 से 5000 रुपये की पेंशन, जान लीजिए आपको मिल सकती है या नहीं

Atal Pension Yojana: रिटायरमेंट के बाद लोगों के मन में यही सवाल आता है. अब उनके खर्चे कैसे पूरे होंगे. नौकरी के वक्त तो सैलरी मिलती रहती है. लेकिन बुजुर्गावस्था में रिटायरमेंट के बाद आमदनी का जरिया कम हो जाता है. ऐसे में लोग चाहते हैं कि उन्हें हर महीने पर्याप्त पेंशन मिलती रहे. जिससे उनके रोजर्मरा का खर्चा चला रहे.

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत आम नागरिक हर महीने एक तय रकम जमा करता है. और रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है. कौन ले सकता है भारत सरकार के अटल पेंशन योजना में लाभ. जान लीजिए योजना की क्या है पात्रता.

अटल पेंशन योजना में किसे मिलती है पेंशन?

अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई थी. इसका मकसद है उन लोगों को आर्थिक सहारा देना जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती. इसमें शामिल होने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. योजना में शामिल होते समय हर महीने एक तय रकम आपको जमा करनी होती है.जो आपकी उम्र और चुने गए पेंशन स्लैब के तहत होती है.

60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिलती है. अगर पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाती है. तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलती है और दोनों के न रहने पर जमा राशि नाॅमिनी को मिलती है. अगर आप भी किसी पेंशन योजना में जुड़े नहीं है. तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

अटल पेंशन योजना में निवेश करना बहुत आसान है. सबसे पहले आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है. इसके बाद आपको अपने बैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना होगा. आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होता है और फिर ECS के जरिए हर महीने ऑटो-डिडक्शन से प्रीमियम कटता रहेगा. आप किस पेंशन स्लैब के लिए आवेदन करना चाहते हैं.

उसी के हिसाब से हर महीने की किस्त तय होगी. उदाहरण के तौर पर अगर कोई 20 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए सिर्फ 42 रुपये महीने भरने होंगे. वहीं 5000 रुपये पेंशन स्लैब चुनने पर प्रीमियम बढ़कर ज्यादा हो जाएगा.

