इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप

अगर किसी वजह से ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन काम न आएं. तो जनरल टिकट खरीदकर भी यात्रा की जा सकती है. हालांकि इसमें आपको बिना रिजर्वेशन डिब्बे में बैठना होगा. यह तरीका लंबी दूरी के लिए आरामदायक नहीं है, लेकिन जरूरी हालात में काम आता है. बेहतर यही होगा कि पहले अन्य विकल्प जरूर आजमाएं.