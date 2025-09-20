एक्सप्लोरर
इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप
Railway Rules For Emergency Travel: इमरजेंसी में टिकट कन्फर्म न हो तो घबराएं नहीं. रेलवे की ओर से आपको दिए जाते हैं यह ऑप्शन. जिनका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं आसान से सफर.
कभी-कभी अचानक ऐसा वक्त आता है. जब घर से तुरंत निकलना पड़ता है. प्लानिंग का समय नहीं मिलता और ट्रेन टिकट भी कन्फर्म नहीं हो पाता. ऐसे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सफर कैसे करें. चिंता मत कीजिए रेलवे ने इसके लिए कुछ आसान तरीके रखे हैं.
Published at : 20 Sep 2025 12:16 PM (IST)
