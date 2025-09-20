हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप

इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप

Railway Rules For Emergency Travel: इमरजेंसी में टिकट कन्फर्म न हो तो घबराएं नहीं. रेलवे की ओर से आपको दिए जाते हैं यह ऑप्शन. जिनका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं आसान से सफर.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 12:19 PM (IST)
Railway Rules For Emergency Travel: इमरजेंसी में टिकट कन्फर्म न हो तो घबराएं नहीं. रेलवे की ओर से आपको दिए जाते हैं यह ऑप्शन. जिनका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं आसान से सफर.

कभी-कभी अचानक ऐसा वक्त आता है. जब घर से तुरंत निकलना पड़ता है. प्लानिंग का समय नहीं मिलता और ट्रेन टिकट भी कन्फर्म नहीं हो पाता. ऐसे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सफर कैसे करें. चिंता मत कीजिए रेलवे ने इसके लिए कुछ आसान तरीके रखे हैं.

अगर आपकी टिकट वेटिंग में है. तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ट्रेन में सफर नहीं कर सकते. इसके लिए रेलवे ने कुछ ऑप्शन दिए हैं. बस ज़रूरी है कि आप सही प्रोसेस को फॉलो करें. यह तरीके उन यात्रियों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें अचानक ट्रैवल करना पड़ जाता है.
अगर आपकी टिकट वेटिंग में है. तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ट्रेन में सफर नहीं कर सकते. इसके लिए रेलवे ने कुछ ऑप्शन दिए हैं. बस ज़रूरी है कि आप सही प्रोसेस को फॉलो करें. यह तरीके उन यात्रियों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें अचानक ट्रैवल करना पड़ जाता है.
पहला तरीका है तत्काल कोटा. रेलवे हर दिन कुछ टिकट इस कोटे में रखता है ताकि इमरजेंसी में लोग सफर कर सकें. यह टिकट थोड़े महंगे जरूर होते हैं. लेकिन कन्फर्म मिलने की चांस ज्यादा होते है. अगर अचानक जाना हो और जनरल बुकिंग में टिकट न मिले तो तत्काल सबसे अच्छा ऑप्शन है.
पहला तरीका है तत्काल कोटा. रेलवे हर दिन कुछ टिकट इस कोटे में रखता है ताकि इमरजेंसी में लोग सफर कर सकें. यह टिकट थोड़े महंगे जरूर होते हैं. लेकिन कन्फर्म मिलने की चांस ज्यादा होते है. अगर अचानक जाना हो और जनरल बुकिंग में टिकट न मिले तो तत्काल सबसे अच्छा ऑप्शन है.
इसके अलावा प्रीमियम तत्काल कोटा भी उपलब्ध है. इसमें किराया थोड़ा और ज्यादा होता है लेकिन कन्फर्म टिकट जल्दी मिल जाता है. यह उन यात्रियों के लिए खास है जिनके पास समय कम है और ट्रेनों में सीट लिमिटेड बची होती है. ऑनलाइन पोर्टल और रेलवे काउंटर दोनों से इसकी बुकिंग की जा सकती है.
इसके अलावा प्रीमियम तत्काल कोटा भी उपलब्ध है. इसमें किराया थोड़ा और ज्यादा होता है लेकिन कन्फर्म टिकट जल्दी मिल जाता है. यह उन यात्रियों के लिए खास है जिनके पास समय कम है और ट्रेनों में सीट लिमिटेड बची होती है. ऑनलाइन पोर्टल और रेलवे काउंटर दोनों से इसकी बुकिंग की जा सकती है.
अगर आपका टिकट RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन में है, तो आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं. इस स्थिति में आपको बर्थ शेयर करनी होगी. शुरुआत में थोड़ी दिक्कत लग सकती है. लेकिन जैसे ही कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है. RAC टिकट अपने आप फुल सीट में कन्वर्ट हो सकता है.
अगर आपका टिकट RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन में है, तो आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं. इस स्थिति में आपको बर्थ शेयर करनी होगी. शुरुआत में थोड़ी दिक्कत लग सकती है. लेकिन जैसे ही कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है. RAC टिकट अपने आप फुल सीट में कन्वर्ट हो सकता है.
चार्ट बनने के बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो रेलवे उन्हें करंट बुकिंग या वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट कर देता है. इसलिए आखिरी समय तक टिकट स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है. कई बार लोगों को आखिरी पलों में कन्फर्म बर्थ मिल जाती है और सफर आराम से हो जाता है.
चार्ट बनने के बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो रेलवे उन्हें करंट बुकिंग या वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट कर देता है. इसलिए आखिरी समय तक टिकट स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है. कई बार लोगों को आखिरी पलों में कन्फर्म बर्थ मिल जाती है और सफर आराम से हो जाता है.
अगर किसी वजह से ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन काम न आएं. तो जनरल टिकट खरीदकर भी यात्रा की जा सकती है. हालांकि इसमें आपको बिना रिजर्वेशन डिब्बे में बैठना होगा. यह तरीका लंबी दूरी के लिए आरामदायक नहीं है, लेकिन जरूरी हालात में काम आता है. बेहतर यही होगा कि पहले अन्य विकल्प जरूर आजमाएं.
अगर किसी वजह से ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन काम न आएं. तो जनरल टिकट खरीदकर भी यात्रा की जा सकती है. हालांकि इसमें आपको बिना रिजर्वेशन डिब्बे में बैठना होगा. यह तरीका लंबी दूरी के लिए आरामदायक नहीं है, लेकिन जरूरी हालात में काम आता है. बेहतर यही होगा कि पहले अन्य विकल्प जरूर आजमाएं.
Published at : 20 Sep 2025 12:16 PM (IST)
Embed widget