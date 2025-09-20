हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसिबिल स्कोर खराब है? तो इन स्मार्ट तरीकों से तुरंत सुधार सकते हैं, जान लीजिए क्या करना होगा

सिबिल स्कोर खराब है? तो इन स्मार्ट तरीकों से तुरंत सुधार सकते हैं, जान लीजिए क्या करना होगा

CIBIL Score Tips: सिबिल स्कोर कम है तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन तरीकों का अच्छे से इस्तेमाल करने पर आप अपने सिबिल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 02:27 PM (IST)
CIBIL Score Tips: सिबिल स्कोर कम है तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन तरीकों का अच्छे से इस्तेमाल करने पर आप अपने सिबिल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं.

आज के वक्त में लोगों को सिबिल स्कोर काफी सुनने को मिलता है. लेकिन कई लोग नहीं जानते कि यह क्या होता है और क्यों जरूरी है. सिबिल स्कोर एक नंबर है जो बताता है कि आप अपने लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समय पर करते हैं या नहीं.

1/6
कई बार लोगों का सिबिल स्कोर खराब हो जाता है. ऐसे में लोगों को भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत होती है. आपको बता दें अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है. तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं. इसके लिए आप कुछ स्मार्ट तरीके आजमा सकते हैं.
कई बार लोगों का सिबिल स्कोर खराब हो जाता है. ऐसे में लोगों को भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत होती है. आपको बता दें अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है. तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं. इसके लिए आप कुछ स्मार्ट तरीके आजमा सकते हैं.
2/6
दरअसल कभी-कभी स्कोर गलत जानकारी या डुप्लीकेट डेटा की वजह से हो जाता है. इसलिए अपनी सिबिल रिपोर्ट चेक करते रहे. जिससे अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत ठीक कराएं. सही जानकारी होने पर ही आपका स्कोर सही तरीके से सुधर सकता है.
दरअसल कभी-कभी स्कोर गलत जानकारी या डुप्लीकेट डेटा की वजह से हो जाता है. इसलिए अपनी सिबिल रिपोर्ट चेक करते रहे. जिससे अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत ठीक कराएं. सही जानकारी होने पर ही आपका स्कोर सही तरीके से सुधर सकता है.
3/6
इसके अलावा सभी बिल और EMI टाइम पर चुकाना स्कोर सुधारने का सबसे आसान तरीका है. चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल हो या होम लोन की किश्त, देर से पेमेंट करने पर स्कोर घट जाता है. समय पर पेमेंट करने से बैंक और क्रेडिट एजेंसी में आपका अच्छा रिकॉर्ड बनता है.
इसके अलावा सभी बिल और EMI टाइम पर चुकाना स्कोर सुधारने का सबसे आसान तरीका है. चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल हो या होम लोन की किश्त, देर से पेमेंट करने पर स्कोर घट जाता है. समय पर पेमेंट करने से बैंक और क्रेडिट एजेंसी में आपका अच्छा रिकॉर्ड बनता है.
4/6
आपको क्रेडिट कार्ड या लोन की लिमिट का सही इस्तेमाल भी जरूरी है. हमेशा पूरी लिमिट का इस्तेमाल न करें. करीब 30–40% तक ही खर्च करें. इससे नजर आता है कि आप पैसे को संतुलित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और समय पर चुकता कर सकते हैं.
आपको क्रेडिट कार्ड या लोन की लिमिट का सही इस्तेमाल भी जरूरी है. हमेशा पूरी लिमिट का इस्तेमाल न करें. करीब 30–40% तक ही खर्च करें. इससे नजर आता है कि आप पैसे को संतुलित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और समय पर चुकता कर सकते हैं.
5/6
कभी भी पुराने क्रेडिट अकाउंट को बंद न करें. लंबे समय से चल रहे अकाउंट आपके क्रेडिट रिकॉर्ड को मजबूत बनाते हैं. नए अकाउंट खोलना ठीक है लेकिन पुराने अकाउंट को बनाए रखना भी जरूरी है. ताकि आपके सिबिल स्कोर पर पाॅजिटिव इंपैक्ट पड़े.
कभी भी पुराने क्रेडिट अकाउंट को बंद न करें. लंबे समय से चल रहे अकाउंट आपके क्रेडिट रिकॉर्ड को मजबूत बनाते हैं. नए अकाउंट खोलना ठीक है लेकिन पुराने अकाउंट को बनाए रखना भी जरूरी है. ताकि आपके सिबिल स्कोर पर पाॅजिटिव इंपैक्ट पड़े.
6/6
अगर कोई पेमेंट मिस हो गई है या लोन डिफॉल्ट हो गया है. तो उसे तुरंत चुकाएं. लंबा समय तक अनपेमेंट रहने पर स्कोर और ज्यादा घट सकता है. बैंक या क्रेडिट एजेंसी से संपर्क करके ओपन इश्यू हल करें. इससे रिपोर्ट साफ होती है.
अगर कोई पेमेंट मिस हो गई है या लोन डिफॉल्ट हो गया है. तो उसे तुरंत चुकाएं. लंबा समय तक अनपेमेंट रहने पर स्कोर और ज्यादा घट सकता है. बैंक या क्रेडिट एजेंसी से संपर्क करके ओपन इश्यू हल करें. इससे रिपोर्ट साफ होती है.
Published at : 20 Sep 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Loan Utility News Credit Card CIBIL Score Credit Report

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
Results
RRB NTPC Result: रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
यूटिलिटी
इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप
इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget