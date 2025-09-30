हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रेंडिंगपाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया की वाइफ ने की दुर्गा पूजा! तस्वीरें देख यूजर्स ने की तारीफ

पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया की वाइफ ने की दुर्गा पूजा! तस्वीरें देख यूजर्स ने की तारीफ

Viral Picture Of Danish kaneria wife: आपको बता दें कि दानिश की वाइफ काफी खूबसूरत है और दो बच्चों की मां है. हाल ही में वो अपने पति दानिश कनेरिया के साथ दुर्गा पांडाल में दिखाई दी थीं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Sep 2025 05:01 PM (IST)
दानिश कनेरिया को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तानी टीम के हिंदू खिलाड़ी के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है.

1/6
दानिश कनेरिया पाकिस्तान में रहकर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और हर त्यौहार बड़े धूम धाम से मनाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो दुर्गा पांडाल की हैं.
2/6
आपको बता दें कि दानिश की वाइफ काफी खूबसूरत है और दो बच्चों की मां है. हाल ही में वो अपने पति दानिश कनेरिया के साथ दुर्गा पांडाल में दिखाई दी थीं.
3/6
इन तस्वीरों में धर्मिता यानी दानिश की वाइफ काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने हरा ब्लाउज और चमकीला घाघरा पहना हुआ है.
4/6
साथ में दानिश कनेरिया हैं जिन्होंने काले रंग का कुर्ता पहना हुआ है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं.
5/6
तस्वीर शेयर करते हुए दानिश कनेरिया ने मां अम्बा के जयकारे भी लगाए और लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दीं.
6/6
कनेरिया और उनकी वाइफ ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...
Published at : 30 Sep 2025 05:01 PM (IST)
Embed widget