बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम

बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम

बिहार इलेक्शन का चुनावी शोर थम गया है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं. उससे पहले आप चुनाव से जुड़ी मजेदार तस्वीरें देख लीजिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Nov 2025 03:38 PM (IST)
बिहार इलेक्शन का चुनावी शोर थम गया है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं. उससे पहले आप चुनाव से जुड़ी मजेदार तस्वीरें देख लीजिए.

बिहार चुनाव एक ऐसा बिगुल जिसमें राजनीति तो है ही साथ ही काफी सारा ड्रामा, इमोशन और बदला भी है. बिहार का नाम सुनते ही लोगों को कुछ अनोखा याद आ जाता है. इसलिए हम आपके लिए आज बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं जिनमें आपको यही सब देखने को मिलेगा. और यकीन मानिए ये तस्वीरें बोलती हैं.

1/6
तस्वीर बिहार चुनाव के दौरान प्रचार की है. जहां लालू यादव के छोटे बेटे और आरजेडी के बड़े चेहरे तेजस्वी यादव एक सभा से निकलते वक्त हेलीपैड पर ही हाथ धोते दिखाई दिए थे, इस पर काफी बवाल हुआ था.
तस्वीर बिहार चुनाव के दौरान प्रचार की है. जहां लालू यादव के छोटे बेटे और आरजेडी के बड़े चेहरे तेजस्वी यादव एक सभा से निकलते वक्त हेलीपैड पर ही हाथ धोते दिखाई दिए थे, इस पर काफी बवाल हुआ था.
2/6
तस्वीर लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमों की है. एक सभा में अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए तेज प्रताप उस गांव का नाम ही भूल गए जहां वो सभा करने गए थे. इस दौरान माइक पर ही वो गांव का नाम और वहां की समस्याओं को ही भूल गए.
तस्वीर लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमों की है. एक सभा में अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए तेज प्रताप उस गांव का नाम ही भूल गए जहां वो सभा करने गए थे. इस दौरान माइक पर ही वो गांव का नाम और वहां की समस्याओं को ही भूल गए.
3/6
एक इंटरव्यू के दौरान तेजप्रताप यादव एयरपोर्ट जाते वक्त बस में हेंडर पकड़कर पुश अप्स करते दिखाई दिए थे. लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद आया था.
एक इंटरव्यू के दौरान तेजप्रताप यादव एयरपोर्ट जाते वक्त बस में हेंडर पकड़कर पुश अप्स करते दिखाई दिए थे. लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद आया था.
4/6
तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है जहां तेजप्रताप यादव एक इंटरव्यू के दौरान अपने छोटे भाई तेजस्वी से आमने सामने हुए थे, जहां तेजस्वी और तेजप्रताप का केवल आई कॉन्टेक्ट हुआ लेकिन कोई बात नहीं हो पाई.
तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है जहां तेजप्रताप यादव एक इंटरव्यू के दौरान अपने छोटे भाई तेजस्वी से आमने सामने हुए थे, जहां तेजस्वी और तेजप्रताप का केवल आई कॉन्टेक्ट हुआ लेकिन कोई बात नहीं हो पाई.
5/6
तस्वीर प्रियंका गांधी की है, जो बिहार में चुनाव के दौरान एक मंच पर वहां का पारंपरिक नृत्य करती दिखाई दी थीं. उनका यह वीडियो काफी बार देखा गया था और खूब वायरल हुआ था.
तस्वीर प्रियंका गांधी की है, जो बिहार में चुनाव के दौरान एक मंच पर वहां का पारंपरिक नृत्य करती दिखाई दी थीं. उनका यह वीडियो काफी बार देखा गया था और खूब वायरल हुआ था.
6/6
यह तस्वीर पटना एयरपोर्ट की बताई जा रही है जिसमें बीजेपी के सांसद रवि किशन और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेजप्रताप यादव एक दूसरे से मुलाकात करते दिखाई दिए. इस मुलाकात को लोगों ने अलग एंगल से जोड़कर देखा और कई तरह के सियासी दावे किए.
यह तस्वीर पटना एयरपोर्ट की बताई जा रही है जिसमें बीजेपी के सांसद रवि किशन और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेजप्रताप यादव एक दूसरे से मुलाकात करते दिखाई दिए. इस मुलाकात को लोगों ने अलग एंगल से जोड़कर देखा और कई तरह के सियासी दावे किए.
Published at : 10 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
TRENDING Viral Bihar Unseen Photos Of Bhar Election

प्राइवेसी पॉलिसी

