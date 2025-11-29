इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल
सोशल मीडिया आजकल ऐसी जगह बन गया है, जहां कुछ भी, कभी भी वायरल हो सकता है. कभी कोई मजेदार जुगाड़ लोगों को हंसा देता है, तो कभी किसी की मासूम हरकत सीधे दिल तक पहुंच जाती है. हर दिन हम सैकड़ों वीडियो देखते हैं, पर कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा-सा वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक छोटी-सी बच्ची का है, जिसकी मासूमियत देखकर हर कोई कह रहा है कि यही होते हैं संस्कार.
इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @divu_and_mom पर शेयर किया गया है और कुछ ही समय में यह कई लोगों की टाइमलाइन पर छा गया. लोग इसे बार-बार देखकर भी थक नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्ची की हरकत जैसे एक मीठी मुस्कान छोड़ जाती है.
वीडियो में क्या खास दिखा?
वीडियो में एक कपल अपनी छोटी बेटी के साथ मॉल में शॉपिंग करने पहुंचता है. जैसे ही वे एक दुकान में अंदर जाते हैं, वहां कई डमी खड़े दिखाई देते हैं. बच्ची उन डमी को असली इंसान समझ लेती है और जैसे बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर प्रणाम किया जाता है, वैसे ही वह एक-एक करके हर डमी के पैर छूने लगती है.
वह जिस दिशा में डमी खड़े होते, वहीं भागकर जाती और झुक कर उनके पैर छू लेती है. उसकी यह सीधी-सादी हरकत देखकर उसके माता-पिता भी हैरान रह जाते हैं और इस प्यारे पल को तुरंत कैमरे में कैद कर लेते हैं. बच्ची की मासूमियत देखने में जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही दिल को छूने वाली भी है.
लोगों के रिएक्शन प्यार, हंसी और ढेर सारे कमेंट्स
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने लिखा बच्ची के संस्कार कमाल के हैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी प्यारी समझ. तो किसी ने मुस्कुराते हुए कहा डमी को भी आज आशीर्वाद मिल गया, कितना क्यूट सीन है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा अब डमी भी सोच रहे होंगे, हमें भी इतना सम्मान मिल गया. कई यूजर्स ने तो यह भी कहा कि आजकल की भागदौड़ वाली दुनिया में ऐसा मासूम और दिल छू लेने वाला सीन बहुत कम देखने को मिलता है.
