लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

सोशल मीडिया की दुनिया में रोज़ कोई न कोई वीडियो धमाका मचा देता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. एक खूबसूरत महिला स्टेज पर लाल-गुलाबी लहंगा पहनकर भोजपुरी गानों पर ऐसे ठुमके लगा रही है कि देखने वालों के होश उड़ गए हैं. उसकी अदाएं, मुस्कान और एक्सप्रेशन ने लोगों को दीवाना बना दिया है. ऐसा लग रहा है जैसे मंच पर कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा की हीरोइन उतर आई हो. दर्शक सीट छोड़-छोड़कर तालियां बजा रहे हैं और मोबाइल कैमरे में उस पल को कैद कर रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है.

लहंगा चुनरी पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर काटा गदर!

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी शादी या सांस्कृतिक कार्यक्रम का बताया जा रहा है जहां स्टेज पर एक खूबसूरत डांसर ने भोजपुरी गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. महिला ने पारंपरिक लहंगा-चोली पहनी हुई है और गाने के हर बीट पर ऐसा नृत्य कर रही है कि देखने वालों की निगाहें उसी पर टिक गईं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे-जैसे म्यूजिक तेज होता है वैसे-वैसे महिला के ठुमके और एनर्जी भी दोगुनी होती जाती है. इस हसीना के ठुमकों ने इंटरनेट की जनता का मन मोह लिया है और अब हर कोई इसी के बारे में बातें किए जा रहा है.

यूजर्स हार बैठे दिल

यूजर्स इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... “भोजपुरी इंडस्ट्री की अगली सुपरस्टार यही है.” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा ....“इतना जबरदस्त डांस तो बड़े-बड़े सिंगर्स के स्टेज शो में भी नहीं दिखा.” कुछ यूजर्स ने तो मजाक में कहा कि “इसका लहंगा नहीं, दिल हिला दिया इसने.” वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

