IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: दुबई में कल यानी 28 सितंबर को एशिया कप 2025 का हाईवोल्टेज फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. इस रोमांचक जंग में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया. जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के टैलेंटेड क्रिकेटर रिंकू सिंह जिन्होंने विनिंग चौका जड़कर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

मैच के बाद रिंकू सिंह और यूट्यूबर एल्विश यादव की वीडियो कॉल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इस वीडियो में एल्विश यादव मजाकिया अंदाज में रिंकू से जीत की पार्टी मांगते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

एल्विश यादव ने एशिया कप जीत के बाद रिंकू सिंह मांगी पार्टी

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर इतिहास रच दिया. इस खिताबी मुकाबले में बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट खेलकर टीम इंडिया को 9वां एशिया कप दिलाया. इस शाॅट के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया. इसी बीच यूट्यूबर एल्विश यादव और रिंकू सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में एल्विश यादव रिंकू को जीत की बधाई देते हुए पार्टी की डिमांड करते नजर आ रहे हैं. वहीं रिंकू मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि पहले फोटो खिंचवा लेते हैं. फिर ट्रॉफी ले लेते हैं. उसके बाद पार्टी पर सोचेंगे. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

After today's match #ElvishYadav did vc with Rinku Singh congratulates him for winning the Asia Cup & the way Rinku calling him bhaiya shows how much he respects Elvish so never ever compare him with any random youtubers pic.twitter.com/PxLbZlDZrz — Rao Sahab (@raosahab63) September 28, 2025

ऐसा रहा मैच का हाल

एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. जो बेहद रोमांचक रहा. इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. पाकिस्तान की पूरी 146 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत थोड़ी धीमी रही. लेकिन मिडिल ऑर्डर ने मैच संभाल लिया. तिलक वर्मा, संजू सैमसन और शिवम दुबे ने शानदार पारियां खेली. आखिर ने रिंकू सिंह ने जबरदस्त चौका जड़कर भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास रच दिया.

