Flight Video: हवाई सफर में अक्सर लोग तंग सीट, कम जगह और लंबे इंतजार से परेशान रहते हैं. ऐसे में अगर कोई यात्री और बदतमीजी कर दे तो सफर और मुश्किल हो जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो महिलाओं ने फ्लाइट में बैठे एक यात्री को बेहद मजेदार अंदाज में सबक सिखाया.

यात्री के पैरों के नाखून महिला ने नेल पॉलिश लगाई

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुरुष यात्री फ्लाइट में गहरी नींद में सो रहा था. उसने अपनी टांगें आगे की सीट तक फैला दी थीं और अपने नंगे पैर सामने बैठी महिला की सीट पर रख दिए थे. यह हरकत बेहद असुविधाजनक थी, लेकिन महिला ने गुस्सा करने या विवाद बढ़ाने की बजाय एक अनोखा तरीका चुना.

View this post on Instagram A post shared by 𝗧𝗵𝗲 '𝗔𝘅𝗲' 𝗗𝗿𝗼𝗽 (@theaxedrop)

यात्री की इस हरकत से परेशान महिला ने अपनी सहयात्री के साथ मिलकर उसे मजेदार सजा देने की योजना बनाई. दोनों में से एक महिला ने चुपचाप यह सुनिश्चित किया कि आदमी गहरी नींद में ही रहे, जबकि दूसरी महिला ने अपने पर्स से लाल रंग की नेल पॉलिश निकाली और धीरे-धीरे उस यात्री के पैरों के नाखून रंगने लगी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

पूरी फ्लाइट में मौजूद लोग यह नजारा देखते रहे और हंसी दबाने की कोशिश करते रहे. किसी ने भी बीच में दखल नहीं दिया. उल्टा कई यात्रियों ने इस अनोखे पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया. महिला ने आराम से सभी नाखून लाल रंग में रंग दिए और यात्री को बिना जगाए ही अपना काम पूरा कर लिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. लोग महिला की समझदारी और हाजिरजवाबी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि यह सबसे बढ़िया और हल्का-फुल्का बदला है, जिससे किसी को चोट भी नहीं पहुंची और सबक भी मिल गया. वहीं कई लोगों ने मजाक में कहा कि अब यह यात्री जैसे ही जागेगा और अपने लाल पैरों को देखेगा तो हैरान रह जाएगा.