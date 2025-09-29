सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भाभी ने गर्दा उड़ा रखा है. साड़ी में सजी-धजी भाभी जैसे ही ठुमके लगाती हैं, तो उनके अदाओं का जलवा ऐसा छा जाता है कि देखने वाले बार-बार वीडियो रिपीट करने पर मजबूर हो जाते हैं. चेहरे की स्माइल और हाव-भाव उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे हैं. इस डांस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग भाभी की अदाओं के कायल हो गए हैं. भाभी की हर अदाओं पर इंटरनेट तालियां मार रहा है और सीटियां बजा रहा है.

भाभी के ठुमकों ने लगाई आग, दीवाने हुए बूढ़े बच्चे और जवान

सोशल मीडिया पर अक्सर भाभियों के डांस वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने वाकई धमाल मचा दिया है. ग्रे कलर की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में भाभी ने जैसे ही म्यूजिक पर ठुमके लगाने शुरू किए, लोग उनकी अदाओं पर फिदा हो गए. भाभी का हर एक्सप्रेशन और हर स्टेप सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों में बस गया है. वीडियो में उनकी कातिल स्माइल और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और लोग कमेंट बॉक्स में तारीफों के पुल बांध रहे हैं.भाभी की अदाओं के दीवाने आज आप भी होने वाले हैं.

यूजर्स का भी हुआ हाल बेहाल, करने लगे तारीफ

वीडियो को @alfaaj_adhure नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....ये भाभी तो बला की खूबसूरत है मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...भाभी के डांस ने तो दिन बना दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई तो वाकई खूबसूरत हैं और इनके ठुमके इस पर चार चांद लगा रहे हैं. वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर तबाही ला दी है और लोग बस भाभी के हुस्न की बातें किए जा रहे हैं.

