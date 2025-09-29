IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: कल 28 सितंबर को क्रिकेट के मैदान पर ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया. दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल मुकाबले के लिए आमने-सामने थीं. एशिया कप में खेला जाने वाला भारत और पाकिस्तान के बीच यह लगातार तीसरा मुकाबला था. और इस मुकाबले में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी.

इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को एक बार फिर से हार के साथ जिलल्त का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लगातार तीसरी हार को लेकर लोग खूब मजाक उड़ा रहे हैं. कई लोग मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. तो कई लोग अलग तरीके से मजे ले रहे हैं.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम का जमकर उड़ा मजाक

भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला क्रिकेट शौकीनों को बड़े रोमांच से भर देता है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबले हुए और तीनों ही मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. और इस जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करने का सिलसिला. यूजर्स ने अलग-अलग तरह के मीम्स बनाकर पाकिस्तानी टीम का जमकर मजाक उड़ाया.

इस पोस्ट में सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की फोटो लगाकर. एक यूजर ने लिखा है, सलमान अली आगा:- हम यह हार अपनी पाकिस्तानी सेना को समर्पित करते हैं. वह कभी नहीं जीतते, और न ही हम.

SALMAN Ali Agha:-

— Wahida 🇦🇫 (@RealWahidaAFG) September 28, 2025

इस पोस्ट में भारत से फाइनल मुकाबला हारने के बाद पाकिस्तानी दर्शन अपना दर्द दिखा रहा है. जिसमें वह कह रहा है हमारी कोई भी नस्ल पैदा हो. लेकिन हम इंडिया से कभी नहीं जीत सकते.

इस यूजर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राऊफ और पाकिस्तान सेना के अफसर का फोटो लगाकर मजेदार मीम बनाया है.

— Cabinet Minister, Ministry of Memes,🇮🇳 (@memenist_) September 28, 2025

इस पोस्ट में एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन तो वहीं दूसरी तरफ साल 1971 का युद्ध हारने वाले जनरल ए ए के नियाजी की फोटो लगाकर बनाया है.

इस पोस्ट में पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम के हाथों में आटे का बोरा थमा दिया है. जिस पर लिखा है पाकिस्तानी टीम कराची जाती हुई.

इस पोस्ट में पाकिस्तान तेज गेंदबाज हारिस राऊफ ने जो भारत के खिलाफ हाथ से जेस्चर किया था उसकी तस्वीर है तो वहीं कल हुए मुकाबले में बुमराह ने हारिस राऊफ को बोल्ड करने के बाद जो जेस्चर किया वह है. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है बाप बाप होता है.

इस पोस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के अध्यक्ष और एसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की तस्वीर है. इसमें लिखा है कि पाकिस्तान में फाइनल टेलीकास्ट ही नहीं करवाऊंगा और बाद में सोशल मीडिया पर बोल दूंगा कि हम जीत गए.

Hopefully Pakistan skipped telecasting the final, that way:



-No TVs would get smashed

-They could easily tell the public, “We won”

— memes_hallabol (@memes_hallabol) September 29, 2025

