बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान की लगातार हार पर एशिया कप में सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज कसते हुए मजेदार रिएक्शन दिए. जहां लोग भी उनके जमकर मजे ले रहे हैं.
IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: कल 28 सितंबर को क्रिकेट के मैदान पर ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया. दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल मुकाबले के लिए आमने-सामने थीं. एशिया कप में खेला जाने वाला भारत और पाकिस्तान के बीच यह लगातार तीसरा मुकाबला था. और इस मुकाबले में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी.
इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को एक बार फिर से हार के साथ जिलल्त का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लगातार तीसरी हार को लेकर लोग खूब मजाक उड़ा रहे हैं. कई लोग मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. तो कई लोग अलग तरीके से मजे ले रहे हैं.
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम का जमकर उड़ा मजाक
भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला क्रिकेट शौकीनों को बड़े रोमांच से भर देता है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबले हुए और तीनों ही मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. और इस जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करने का सिलसिला. यूजर्स ने अलग-अलग तरह के मीम्स बनाकर पाकिस्तानी टीम का जमकर मजाक उड़ाया.
इस पोस्ट में सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की फोटो लगाकर. एक यूजर ने लिखा है, सलमान अली आगा:- हम यह हार अपनी पाकिस्तानी सेना को समर्पित करते हैं. वह कभी नहीं जीतते, और न ही हम.
SALMAN Ali Agha:-— Wahida 🇦🇫 (@RealWahidaAFG) September 28, 2025
We dedicate this loss to our pak army . They never win, and neither we do.#INDvsPAK pic.twitter.com/NYrcTBpH85
इस पोस्ट में भारत से फाइनल मुकाबला हारने के बाद पाकिस्तानी दर्शन अपना दर्द दिखा रहा है. जिसमें वह कह रहा है हमारी कोई भी नस्ल पैदा हो. लेकिन हम इंडिया से कभी नहीं जीत सकते.
#IndianCricket #AsiaCup2025 #INDvsPAK Meltdown started for Bhikaristan( Sorry, its Terroristan) 🤓 🇵🇰 pic.twitter.com/yCpzDt8fzZ— Dubeyji (@one_india_unite) September 29, 2025
इस यूजर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राऊफ और पाकिस्तान सेना के अफसर का फोटो लगाकर मजेदार मीम बनाया है.
Whats the similarity between Pakistan cricket team and its aand forces?#INDvsPAK #AsiaCup pic.twitter.com/exKuagxmwA— Cabinet Minister, Ministry of Memes,🇮🇳 (@memenist_) September 28, 2025
इस पोस्ट में एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन तो वहीं दूसरी तरफ साल 1971 का युद्ध हारने वाले जनरल ए ए के नियाजी की फोटो लगाकर बनाया है.
Team 3-0— Pathan Bhai (@PathanBhaiii) September 28, 2025
Army 93000-0#INDvPAK #INDvsPAK #PAKvsIND #indvspak2025 #IndianCricket #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/5htRDwUwnl
इस पोस्ट में पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम के हाथों में आटे का बोरा थमा दिया है. जिस पर लिखा है पाकिस्तानी टीम कराची जाती हुई.
Pakistan 🇺🇸 packing up to Karachi#INDvsPAK pic.twitter.com/kU77fRKjqV— Wahida 🇦🇫 (@RealWahidaAFG) September 28, 2025
इस पोस्ट में पाकिस्तान तेज गेंदबाज हारिस राऊफ ने जो भारत के खिलाफ हाथ से जेस्चर किया था उसकी तस्वीर है तो वहीं कल हुए मुकाबले में बुमराह ने हारिस राऊफ को बोल्ड करने के बाद जो जेस्चर किया वह है. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है बाप बाप होता है.
Baap Baap Hota Hai!#INDvsPAK pic.twitter.com/oi2WQCzUXt— The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) September 28, 2025
इस पोस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के अध्यक्ष और एसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की तस्वीर है. इसमें लिखा है कि पाकिस्तान में फाइनल टेलीकास्ट ही नहीं करवाऊंगा और बाद में सोशल मीडिया पर बोल दूंगा कि हम जीत गए.
Hopefully Pakistan skipped telecasting the final, that way:— memes_hallabol (@memes_hallabol) September 29, 2025
-No TVs would get smashed
-They could easily tell the public, “We won”
-They already stole the trophy.#AsiaCupFinal #AsiaCup2025 pic.twitter.com/zdhgX5RmLU
यह भी पढ़ें: Video: सही इलाज हो गया! शख्स ने सीट पर रखे पैर, पापा की परियों ने सोते वक्त कर दिया कांड, वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL