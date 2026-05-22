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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीट्रैवल प्लान से लेकर होटल बुकिंग तक, समर वेकेशन की पूरी प्लानिंग में काम आएंगे ये AI Tools

ट्रैवल प्लान से लेकर होटल बुकिंग तक, समर वेकेशन की पूरी प्लानिंग में काम आएंगे ये AI Tools

Summer Vacation Planning By AI: गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की तैयारी करते समय आप एआई की मदद ले सकते हैं. एआई टूल आपको बेस्ट डेस्टिनेशन से लेकर पैकिंग तक की सारी जानकारी दे देंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 May 2026 01:01 PM (IST)
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  • एआई, समर वेकेशन के लिए डेस्टिनेशन चुनने में मदद करेगी।
  • चैटजीपीटी, जेमिनी जैसे टूल विस्तार से ट्रैवल प्लान बनाते हैं।
  • वंडरप्लान, रोम अराउंड पर्सनलाइज्ड प्लानिंग और पैकिंग टिप्स देते हैं।
  • गूगल फ्लाइट, स्काईस्कैनर, बुकिंग.कॉम बुकिंग तुलना व सुझाव देते हैं।
  • गूगल मैप्स में जेमिनी, डायरेक्शन्स के साथ स्थान की जानकारी देगा।

Summer Vacation Planning By AI: गर्मियों की छुट्टियों का समय आ गया है. लोगों ने गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों और दूसरी ठंडी जगहों पर जाने की प्लानिंग शुरू कर दी है. अगर आप इन छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एआई टूल्स आपके खूब काम आ सकते हैं. एआई न सिर्फ डेस्टिनेशन चुनने में मदद करेगी बल्कि यह टिकट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग तक में आपकी हेल्प कर सकती है. आज हम बताने जा रहे हैं कि समर वेकेशन की प्लानिंग से लेकर बुकिंग तक में आप एआई को कैसे यूज कर सकते हैं.

ट्रैवल प्लान बनाने में काम आएंगे ये टूल

ChatGPT, Gemini और Grok जैसे जनरल एआई असिस्टेंट की मदद से आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं. आप अपना बजट, ट्रैवल डेट, अपनी पसंद, सफर का तरीका आदि इन चैटबॉट्स को बता सकते हैं. इसके आधार पर ये आपको एक पूरा डिटेल्ड प्लान बनाकर दे देंगे. आप इस प्लान को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं. प्रॉम्प्ट देकर इस प्लान में दूसरे डेस्टिनेशन और बाकी चीजों को भी एडजस्ट करवाया जा सकता है.

पर्सनलाइज प्लानिंग में काम आएंगे टूल्स

आप वंडरप्लान और रोम अराउंड जैसे एआई ट्रिप प्लानर की मदद भी ले सकते हैं. ये टूल्स आपके लिए डेस्टिनेशन आईडियाज से लेकर पूरा ट्रैवल प्लन कर सकते हैं. आपको इन्हें ट्रिप ड्यूरेशन, प्रेफरेंस और बजट आदि बताकर कस्टमाइज ट्रैवल प्लान तैयार कर सकते हैं. ये टूल्स उन लोगों के काम आ सकते हैं, जो घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन को लेकर कंफ्यूज हैं. ये टूल्स आपको प्लान के हिसाब से पैकिंग टिप्स भी दे देंगे, जिससे आप जरूरी चीजों को पहले ही पैक कर पाएंगे.

बुकिंग कंपेरिजन

अब सर्च प्लेटफॉर्म्स पर भी बुकिंग को आसान बनाने के लिए एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है. गूगल फ्लाइट पर आप एयर फेयर को कंपेयर कर सकते हैं. साथ ही यह आपको बुकिंग करने का सही समय भी सजेस्ट कर देगा. स्काईस्कैनर से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं. होटल और स्टे के लिए आप बुकिंग.कॉम जैसे प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं, जो स्टे रिकमंडेशन के लिए अब एआई को यूज कर रहा है.

मैप्स में भी एआई से पूछ सकेंगे सवाल

किसी नए स्थान पर घूमने के लिए डायेरक्शन पता होना जरूरी है. गूगल मैप्स अब आपका यह काम आसान कर देगा. गूगल ने हाल ही में मैप्स में जेमिनी को इंटीग्रेट किया है, जिससे बातचीत करते हुए आप डायरेक्शन के अलावा वहां से जुड़ी दूसरी चीजें भी पता कर सकते हैं. मैप्स की मदद से आप यह भी देख सकते हैं कि शहर में किन रास्तों पर जाम है और कोई कैफे कितनी देर तक खुला रहेगा.

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Published at : 22 May 2026 12:59 PM (IST)
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