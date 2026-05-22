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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका बच्चा Snapchat पर कितना Safe है? तुरंत बदलें ये 5 Settings, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

आपका बच्चा Snapchat पर कितना Safe है? तुरंत बदलें ये 5 Settings, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Snapchat Ghost Feature: Snapchat का Quick Add फीचर किसी भी यूजर को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 May 2026 11:46 AM (IST)
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  • स्नैपचैट के क्विक ऐड फीचर से अजनबियों का संपर्क सीमित करें।
  • मैसेज और स्टोरी व्यू को 'माई फ्रेंड्स' तक सीमित रखें।
  • स्नैप मैप पर घोस्ट मोड ऑन करें, लोकेशन एक्सेस बंद रखें।
  • AI चैटबॉट से निजी जानकारी, स्कूल का नाम साझा न करें।

Snapchat Ghost Feature: आज के समय में Snapchat सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने वाला ऐप नहीं रह गया है बल्कि यह किशोरों की डिजिटल लाइफ का बड़ा हिस्सा बन चुका है. ऐप की सबसे बड़ी पहचान इसकी डिसअपियर होने वाली चैट और स्टोरी फीचर हैं जिनकी वजह से कई बच्चे और टीनएजर्स इसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. लेकिन हाल ही में ब्रिटेन और यूरोप में सामने आई रिपोर्ट्स ने इस सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कुछ मामलों में सोशल मीडिया और स्कूल वेबसाइट्स से ली गई बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल AI आधारित ब्लैकमेल और ऑनलाइन शोषण के लिए किया गया. इसके बाद दुनियाभर में यह बहस तेज हो गई कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने सुरक्षित हैं. भारतीय माता-पिता के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि बच्चों को Snapchat इस्तेमाल करने देना चाहिए या नहीं बल्कि यह है कि उसे ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जाए.

Quick Add फीचर तुरंत बंद करें

Snapchat का Quick Add फीचर किसी भी यूजर को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है. यह म्यूचुअल फ्रेंड्स, फोन नंबर या ऐप के सुझावों के जरिए अजनबियों को भी प्रोफाइल दिखा सकता है. कई बार बच्चे बिना समझे इस फीचर को ऑन रखते हैं जिससे फेक अकाउंट्स, स्कैमर्स या संदिग्ध लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं. इसलिए माता-पिता को बच्चों के फोन में जाकर इस विकल्प को बंद करवाना चाहिए. ऐसा करने से अनजान लोगों की पहुंच काफी हद तक सीमित हो जाती है और अकाउंट ज्यादा निजी बना रहता है.

मैसेज और कॉन्टैक्ट परमिशन सीमित रखें

कई टीनएजर्स को यह तक पता नहीं होता कि उनका अकाउंट Everyone मोड पर सेट है जिसका मतलब है कि कोई भी उन्हें मैसेज भेज सकता है. यही वजह है कि फिशिंग लिंक, नकली पहचान, ब्लैकमेल और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं.

बेहतर होगा कि Contact Me ऑप्शन को सिर्फ My Friends पर सेट किया जाए. साथ ही View My Story को भी केवल दोस्तों तक सीमित रखना चाहिए. इससे बाहरी लोगों द्वारा बच्चों की निजी तस्वीरें और वीडियो देखने का खतरा काफी कम हो जाता है.

Snap Map में Ghost Mode ऑन रखना बेहद जरूरी

Snapchat का Snap Map फीचर बच्चों की लाइव लोकेशन दिखा सकता है. इससे किसी को यह पता चल सकता है कि बच्चा स्कूल में है, घर पर है या ट्यूशन जा रहा है. लगातार लोकेशन शेयर होना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बन सकता है.

इसीलिए Ghost Mode को ऑन रखना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है. माता-पिता को समय-समय पर यह भी जांचना चाहिए कि कौन-कौन लोग बच्चे की लोकेशन देख सकते हैं. अगर जरूरत न हो तो फोन की सटीक लोकेशन एक्सेस भी बंद रखनी चाहिए.

My AI चैटबॉट के साथ शेयर न करें निजी जानकारी

My AI को लेकर भी कई देशों में सवाल उठ चुके हैं. बच्चे अक्सर AI चैटबॉट्स के साथ अपनी निजी बातें साझा कर देते हैं जैसे स्कूल की जानकारी, सेल्फी, मानसिक तनाव या रिश्तों से जुड़ी बातें.

माता-पिता को बच्चों को समझाना चाहिए कि AI चैट हमेशा पूरी तरह निजी नहीं होतीं. कई बार डेटा स्टोर या विश्लेषण भी किया जा सकता है. इसलिए निजी तस्वीरें, पता, स्कूल का नाम या कोई संवेदनशील जानकारी चैटबॉट्स के साथ साझा नहीं करनी चाहिए. पुराने AI चैट हिस्ट्री को समय-समय पर डिलीट करना भी बेहतर माना जाता है.

Story Visibility को Public पर न छोड़ें

कई बच्चे अपनी स्टोरी को Public मोड पर छोड़ देते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति उनकी पोस्ट देख सकता है. इससे स्कूल यूनिफॉर्म, घर का इंटीरियर, महंगे गैजेट्स, यात्रा की जानकारी या परिवार के सदस्यों की पहचान जैसी चीजें सार्वजनिक हो सकती हैं.

माता-पिता को बच्चों की स्टोरी सेटिंग्स को Friends Only या Custom पर सेट करवाना चाहिए. साथ ही बच्चों को यह भी सिखाना जरूरी है कि वे स्कूल आईडी, लाइव लोकेशन या ट्रैवल प्लान जैसी जानकारी ऑनलाइन शेयर करने से बचें.

Disappear होने का मतलब हमेशा डिलीट होना नहीं होता

Snapchat को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि यहां भेजा गया कंटेंट हमेशा के लिए गायब हो जाता है. जबकि हकीकत यह है कि स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, कुछ डेटा अस्थायी रूप से स्टोर हो सकता है और कानूनी या मॉडरेशन कारणों से प्लेटफॉर्म कुछ जानकारी सुरक्षित भी रख सकता है.

डिजिटल दुनिया में एक बार शेयर की गई जानकारी पूरी तरह मिट जाए इसकी गारंटी नहीं होती. यही वजह है कि अब प्राइवेसी सेटिंग्स सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा का जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बजाय माता-पिता को नियमित प्राइवेसी ऑडिट करना चाहिए. बच्चों के साथ खुलकर ऑनलाइन खतरों पर बात करना और उन्हें डिजिटल फुटप्रिंट की अहमियत समझाना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है.

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Published at : 22 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
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