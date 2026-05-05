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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये 5 AI टूल्स आपके रोजमर्रा के काम को बनाते हैं आसान! मिनटों में डबल होगी आपकी प्रोडक्टिविटी

ये 5 AI टूल्स आपके रोजमर्रा के काम को बनाते हैं आसान! मिनटों में डबल होगी आपकी प्रोडक्टिविटी

AI Tools: काम को व्यवस्थित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे करना. Notion AI फीचर्स के साथ नोट्स तैयार करने, टास्क प्लान करने और डेली वर्कफ्लो मैनेज करने में मदद करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 May 2026 10:13 AM (IST)
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  • AI टूल्स रिसर्च, वीडियो एडिटिंग समय बचाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं।

AI Tools: आज के दौर में समय सबसे कीमती चीज बन चुका है. पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो या फिर कंटेंट क्रिएशन हर कोई कम समय में ज्यादा काम करना चाहता है. यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. कई ऐसे AI टूल्स मौजूद हैं जो मुश्किल काम को आसान बना देते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं.

कंटेंट और राइटिंग के लिए मददगार टूल

अगर आपका काम लिखने-पढ़ने से जुड़ा है तो AI बेस्ड चैटबॉट्स और राइटिंग असिस्टेंट काफी काम आ सकते हैं. उदाहरण के लिए ChatGPT टेक्स्ट लिखने, आइडिया देने, ईमेल ड्राफ्ट तैयार करने और सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है. वहीं Grammarly आपकी अंग्रेजी राइटिंग को बेहतर बनाने, ग्रामर सुधारने और प्रोफेशनल टोन सेट करने में उपयोगी है.

डिजाइन और प्रेजेंटेशन बनाना हुआ आसान

हर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती लेकिन AI ने इसे भी आसान बना दिया है. Canva में AI फीचर्स की मदद से आप सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, पोस्टर और थंबनेल मिनटों में तैयार कर सकते हैं. यहां रेडीमेड टेम्पलेट्स और ऑटो डिजाइन सुझाव मिलते हैं जिससे समय की बचत होती है.

नोट्स और टास्क मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट विकल्प

काम को व्यवस्थित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे करना. Notion AI फीचर्स के साथ नोट्स तैयार करने, टास्क प्लान करने और डेली वर्कफ्लो मैनेज करने में मदद करता है. यह खासतौर पर स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी माना जाता है.

वीडियो एडिटिंग में AI का कमाल

अगर आप वीडियो बनाते हैं तो AI आपका काफी समय बचा सकता है. CapCut जैसे टूल्स ऑटो कैप्शन, बैकग्राउंड रिमूवल और क्विक एडिटिंग फीचर्स देते हैं. इससे वीडियो एडिटिंग पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो जाती है.

रिसर्च और जानकारी जुटाने में मदद

ऑनलाइन रिसर्च में घंटों खर्च करने की बजाय AI टूल्स तेजी से जरूरी जानकारी खोजने में मदद करते हैं. कई AI सर्च टूल्स लंबे आर्टिकल्स को जल्दी समरी में बदल देते हैं जिससे आपको जरूरी जानकारी कम समय में मिल जाती है.

AI टूल्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का ट्रेंड नहीं हैं बल्कि ये समय बचाने और काम को स्मार्ट तरीके से करने का जरिया बन चुके हैं. सही टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने रोज के काम का बोझ कम कर सकते हैं और कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं. आने वाले समय में AI का इस्तेमाल और बढ़ने वाला है इसलिए इन टूल्स को अभी से अपनाना फायदे का सौदा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 5G से 10 गुना तेज होगी 6G, चीन में ट्रायल के दौरान इंटरनेट स्पीड ने तोड़े रिकॉर्ड

Published at : 05 May 2026 10:13 AM (IST)
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