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Google अब 15GB फ्री स्टोरेज के लिए क्यों मांग रहा मोबाइल नंबर? फैसले से पहले समझें पूरी बात
Google Free Storage: दरअसल Google का कहना है कि यह कदम फर्जी और ऑटोमैटिक तरीके से बनाए जाने वाले अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.
हाल ही में Google को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें कहा गया कि नए Gmail अकाउंट्स के लिए मिलने वाली फ्री स्टोरेज को 15GB से घटाकर 5GB किया जा सकता है. हालांकि पुराने अकाउंट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और जिन यूजर्स के पास पहले से 15GB स्टोरेज है उन्हें वही सुविधा मिलती रहेगी. बदलाव सिर्फ नए अकाउंट बनाने वालों के लिए लागू किया जा रहा है. अब अगर कोई नया यूजर पूरा 15GB फ्री स्टोरेज चाहता है तो उसे अपना मोबाइल नंबर जोड़ना पड़ सकता है.
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Published at : 21 May 2026 07:46 AM (IST)
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