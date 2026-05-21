Google अब 15GB फ्री स्टोरेज के लिए क्यों मांग रहा मोबाइल नंबर? फैसले से पहले समझें पूरी बात

दरअसल Google का कहना है कि यह कदम फर्जी और ऑटोमैटिक तरीके से बनाए जाने वाले अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में ऐसे Gmail अकाउंट बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ मुफ्त स्टोरेज लेने, स्पैम फैलाने या बॉट एक्टिविटी के लिए किया जाता था. इससे Google के सर्वर और डेटा सेंटर पर भारी खर्च बढ़ता है. कंपनी अब चाहती है कि असली यूजर्स और फेक अकाउंट्स के बीच फर्क किया जा सके इसलिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.