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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle अब 15GB फ्री स्टोरेज के लिए क्यों मांग रहा मोबाइल नंबर? फैसले से पहले समझें पूरी बात

Google अब 15GB फ्री स्टोरेज के लिए क्यों मांग रहा मोबाइल नंबर? फैसले से पहले समझें पूरी बात

Google Free Storage: दरअसल Google का कहना है कि यह कदम फर्जी और ऑटोमैटिक तरीके से बनाए जाने वाले अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 May 2026 07:46 AM (IST)
Google Free Storage: दरअसल Google का कहना है कि यह कदम फर्जी और ऑटोमैटिक तरीके से बनाए जाने वाले अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

हाल ही में Google को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें कहा गया कि नए Gmail अकाउंट्स के लिए मिलने वाली फ्री स्टोरेज को 15GB से घटाकर 5GB किया जा सकता है. हालांकि पुराने अकाउंट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और जिन यूजर्स के पास पहले से 15GB स्टोरेज है उन्हें वही सुविधा मिलती रहेगी. बदलाव सिर्फ नए अकाउंट बनाने वालों के लिए लागू किया जा रहा है. अब अगर कोई नया यूजर पूरा 15GB फ्री स्टोरेज चाहता है तो उसे अपना मोबाइल नंबर जोड़ना पड़ सकता है.

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दरअसल Google का कहना है कि यह कदम फर्जी और ऑटोमैटिक तरीके से बनाए जाने वाले अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में ऐसे Gmail अकाउंट बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ मुफ्त स्टोरेज लेने, स्पैम फैलाने या बॉट एक्टिविटी के लिए किया जाता था. इससे Google के सर्वर और डेटा सेंटर पर भारी खर्च बढ़ता है. कंपनी अब चाहती है कि असली यूजर्स और फेक अकाउंट्स के बीच फर्क किया जा सके इसलिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.
दरअसल Google का कहना है कि यह कदम फर्जी और ऑटोमैटिक तरीके से बनाए जाने वाले अकाउंट्स को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में ऐसे Gmail अकाउंट बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ मुफ्त स्टोरेज लेने, स्पैम फैलाने या बॉट एक्टिविटी के लिए किया जाता था. इससे Google के सर्वर और डेटा सेंटर पर भारी खर्च बढ़ता है. कंपनी अब चाहती है कि असली यूजर्स और फेक अकाउंट्स के बीच फर्क किया जा सके इसलिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.
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आज के समय में क्लाउड स्टोरेज चलाना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है. हर फोटो, वीडियो, ईमेल और बैकअप को सुरक्षित रखने के लिए बड़े डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बिना किसी पहचान के बनाए गए लाखों फर्जी अकाउंट Google के लिए अतिरिक्त बोझ बन जाते हैं. मोबाइल नंबर जोड़ने से कंपनी को यह समझने में आसानी होती है कि अकाउंट किसी असली व्यक्ति द्वारा बनाया गया है या किसी बॉट द्वारा.
आज के समय में क्लाउड स्टोरेज चलाना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है. हर फोटो, वीडियो, ईमेल और बैकअप को सुरक्षित रखने के लिए बड़े डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बिना किसी पहचान के बनाए गए लाखों फर्जी अकाउंट Google के लिए अतिरिक्त बोझ बन जाते हैं. मोबाइल नंबर जोड़ने से कंपनी को यह समझने में आसानी होती है कि अकाउंट किसी असली व्यक्ति द्वारा बनाया गया है या किसी बॉट द्वारा.
Published at : 21 May 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Google Free Storage

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