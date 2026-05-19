हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या समय के साथ कमजोर हो जाता है स्मार्टफोन का कैमरा? पूरी सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

क्या समय के साथ कमजोर हो जाता है स्मार्टफोन का कैमरा? पूरी सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

Smartphone Camera: स्मार्टफोन कैमरे का सबसे अहम हिस्सा उसका सेंसर होता है. लगातार इस्तेमाल और गर्म वातावरण में रहने की वजह से सेंसर की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 07:22 AM (IST)
Smartphone Camera: स्मार्टफोन कैमरे का सबसे अहम हिस्सा उसका सेंसर होता है. लगातार इस्तेमाल और गर्म वातावरण में रहने की वजह से सेंसर की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है.

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग का साधन नहीं रह गया है बल्कि यह लोगों का पर्सनल कैमरा भी बन चुका है. लोग महंगे DSLR की जगह अब फोन कैमरे से ही फोटो और वीडियो शूट कर रहे हैं. लेकिन कई यूजर्स की शिकायत होती है कि कुछ साल पुराने होने के बाद उनके स्मार्टफोन का कैमरा पहले जैसा शानदार रिजल्ट नहीं देता. तस्वीरें धुंधली आने लगती हैं फोकस स्लो हो जाता है और लो-लाइट फोटोग्राफी भी खराब होने लगती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में समय के साथ स्मार्टफोन कैमरे की ताकत कम हो जाती है?

1/5
स्मार्टफोन कैमरे का सबसे अहम हिस्सा उसका सेंसर होता है. लगातार इस्तेमाल और गर्म वातावरण में रहने की वजह से सेंसर की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है. खासकर अगर फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है या लंबे समय तक धूल-मिट्टी के संपर्क में रहता है तो कैमरा क्वालिटी पर असर दिखने लगता है. कई बार कैमरा लेंस के अंदर बेहद महीन धूल जमा हो जाती है जो तस्वीरों को धुंधला बना देती है.
स्मार्टफोन कैमरे का सबसे अहम हिस्सा उसका सेंसर होता है. लगातार इस्तेमाल और गर्म वातावरण में रहने की वजह से सेंसर की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है. खासकर अगर फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है या लंबे समय तक धूल-मिट्टी के संपर्क में रहता है तो कैमरा क्वालिटी पर असर दिखने लगता है. कई बार कैमरा लेंस के अंदर बेहद महीन धूल जमा हो जाती है जो तस्वीरों को धुंधला बना देती है.
2/5
अक्सर लोग फोन को बिना कवर या सुरक्षा के इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कैमरा लेंस पर छोटे-छोटे स्क्रैच आ जाते हैं. शुरुआत में ये दिखाई नहीं देते लेकिन समय के साथ फोटो की शार्पनेस कम होने लगती है. खासकर रात में फोटो लेते समय लाइट फैलने लगती है और तस्वीरों में ग्लेयर दिखने लगता है. यही कारण है कि पुराना फोन कैमरा नई डिवाइस जितना क्लियर रिजल्ट नहीं दे पाता.
अक्सर लोग फोन को बिना कवर या सुरक्षा के इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कैमरा लेंस पर छोटे-छोटे स्क्रैच आ जाते हैं. शुरुआत में ये दिखाई नहीं देते लेकिन समय के साथ फोटो की शार्पनेस कम होने लगती है. खासकर रात में फोटो लेते समय लाइट फैलने लगती है और तस्वीरों में ग्लेयर दिखने लगता है. यही कारण है कि पुराना फोन कैमरा नई डिवाइस जितना क्लियर रिजल्ट नहीं दे पाता.
Published at : 19 May 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Camera TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब बिना हाथ लगाए चलेंगे Apps, Google का नया AI फीचर Android यूजर्स को कर देगा हैरान
अब बिना हाथ लगाए चलेंगे Apps, Google का नया AI फीचर Android यूजर्स को कर देगा हैरान
टेक्नोलॉजी
किस कंपनी के यूजर्स सबसे ज्यादा खर्च करते हैं डेटा, इस लिस्ट में Jio-Vi आगे हैं या Airtel?
किस कंपनी के यूजर्स सबसे ज्यादा खर्च करते हैं डेटा, इस लिस्ट में Jio-Vi आगे हैं या Airtel?
टेक्नोलॉजी
Cooling हो रही गायब! फ्रिज इस्तेमाल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां
Cooling हो रही गायब! फ्रिज इस्तेमाल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
iPhone 17 Pro Vs iPhone 18 Pro: करंट वेरिएंट के मुकाबले किन अपग्रेड्स के साथ आएगा नया आईफोन? देखें कंपेरिजन
iPhone 17 Pro Vs iPhone 18 Pro: करंट वेरिएंट के मुकाबले किन अपग्रेड्स के साथ आएगा नया आईफोन? देखें कंपेरिजन
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
आईपीएल 2026
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
हरियाणा
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
जनरल नॉलेज
Traffic Lights: रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget