क्या समय के साथ कमजोर हो जाता है स्मार्टफोन का कैमरा? पूरी सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

स्मार्टफोन कैमरे का सबसे अहम हिस्सा उसका सेंसर होता है. लगातार इस्तेमाल और गर्म वातावरण में रहने की वजह से सेंसर की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है. खासकर अगर फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है या लंबे समय तक धूल-मिट्टी के संपर्क में रहता है तो कैमरा क्वालिटी पर असर दिखने लगता है. कई बार कैमरा लेंस के अंदर बेहद महीन धूल जमा हो जाती है जो तस्वीरों को धुंधला बना देती है.