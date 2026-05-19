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क्या समय के साथ कमजोर हो जाता है स्मार्टफोन का कैमरा? पूरी सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
Smartphone Camera: स्मार्टफोन कैमरे का सबसे अहम हिस्सा उसका सेंसर होता है. लगातार इस्तेमाल और गर्म वातावरण में रहने की वजह से सेंसर की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है.
आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग का साधन नहीं रह गया है बल्कि यह लोगों का पर्सनल कैमरा भी बन चुका है. लोग महंगे DSLR की जगह अब फोन कैमरे से ही फोटो और वीडियो शूट कर रहे हैं. लेकिन कई यूजर्स की शिकायत होती है कि कुछ साल पुराने होने के बाद उनके स्मार्टफोन का कैमरा पहले जैसा शानदार रिजल्ट नहीं देता. तस्वीरें धुंधली आने लगती हैं फोकस स्लो हो जाता है और लो-लाइट फोटोग्राफी भी खराब होने लगती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में समय के साथ स्मार्टफोन कैमरे की ताकत कम हो जाती है?
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Published at : 19 May 2026 07:22 AM (IST)
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