35 करोड़ साल पहले भारत से निकले कॉकरोच! मल से भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: 35 करोड़ साल पहले भारत के दलदल से निकले कॉकरोच! मल से साथियों को भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?

Explained: 35 करोड़ साल पहले भारत के दलदल से निकले कॉकरोच! मल से साथियों को भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?

Origin of Cockroach: कॉकरोच सिर्फ एक कीड़ा नहीं, बल्कि विकास और अस्तित्व की एक उम्दा मिसाल है. 35 करोड़ साल में इसने डायनासोर के विलुप्त होने से लेकर हमारे जहरों का भी मुकाबला किया है. लेकिन कैसे?

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 22 May 2026 12:18 PM (IST)
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धरती पर एक ऐसा जीव है जिसने न सिर्फ डायनासोरों को पनपते देखा, बल्कि उनके खत्म होने के बाद भी डटा रहा. जो हमारे हथियारों, जहर और चालाकियों के सामने हर बार कुछ नया सीखकर और भी मजबूत होकर लौटता है. तब आपने शायद यह नहीं सोचा होगा कि आप एक 35 करोड़ साल पुरानी विरासत को देख रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की, जिसे देखकर शायद ही किसी के मन में इज्जत पैदा हो, क्योंकि यह कीड़ा सिर कटने के बाद भी नहीं मरता और तो और परमाणु हमले का रेडिएशन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आज बात करेंगे कॉकरोच की, क्योंकि इसने भारत के राजनीतिक गलियारों में उधम मचा रखी है, जो कहलाती है- कॉकरोच जनता पार्टी...

कॉकरोच के आगे डायनासोर भी फेल

जरा ठहरकर सोचिए, जब यह छोटा सा जीव पहली बार धरती पर रेंग रहा था, तब यहां कोई डायनासोर नहीं था. कॉकरोच का जन्म कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, करीब 35 करोड़ साल पहले. उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन का स्तर आज से कहीं ज्यादा था, हर तरफ दलदली जंगल फैले हुए थे और कॉकरोच आज के मुकाबले कहीं बड़े हुआ करते थे. कुछ तो साढ़े तीन इंच से भी लंबे होते थे. और डायनासोर? वो तो इसके करीब 12 करोड़ साल बाद आए.

फिर वो मीटियोर स्टोर्म हुआ जिसने धरती से डायनासोरों का नामोनिशान मिटा दिया, लेकिन इस छोटे से कीट ने उस सर्वनाश को भी झेल लिया. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक, 'कॉकरोच पहले आधुनिक मानवों (होमो सेपियंस) के धरती पर आने से भी कम से कम 20 करोड़ साल पहले से मौजूद थे.'

 

जिस मीटियोर की बारिश में डायनासोर मर गए, कॉकरोच उसमें भी जिंदा रहे
जिस मीटियोर की बारिश में डायनासोर मर गए, कॉकरोच उसमें भी जिंदा रहे

ये कीड़े इतने लंबे समय से जिंदा क्यों हैं?

TERRO की रिपोर्ट बताती है कि कॉकरोच किसी भी हालात में ढलने के लिए जाने जाते हैं और अपनी प्रजाति को बचाने के लिए सदियों में कई बार विकसित हुए हैं.' ये लगभग कुछ भी खा सकते हैं, बिना सिर के दो हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं और बिना खाए एक महीना गुजार सकते हैं. इनमें से कुछ प्रजातियां तो अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना दूरी एक सेकंड में तय कर सकती हैं.

 

कॉकरोच अपनी प्रजाति को बचाने के लिए सदियों में कई बार विकसित हुए
कॉकरोच अपनी प्रजाति को बचाने के लिए सदियों में कई बार विकसित हुए

एशिया की गलियों से दुनिया के कोनों तक

सबसे दिलचस्प कहानी है इस दुनिया को जीतने की. आपके घर में मौजूद जर्मन कॉकरोच (ब्लैटेला जर्मेनिका), जिसे दुनिया की 4,600 से ज्यादा प्रजातियों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कीट माना जाता है, असल में एशिया की देन है. 2024 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (PNAS) में छपी एक स्टडी ने 250 साल पुरानी इस पहेली को सुलझाया.

वैज्ञानिकों ने 17 देशों और छह महाद्वीपों से 281 कॉकरोचों के जीनोम-वाइड मार्कर्स पर स्टडी की. नतीजा चौंकाने वाला था- जर्मन कॉकरोच असल में एशियन कॉकरोच (ब्लैटेला असाहिनाई) से करीब 2,100 साल पहले विकसित हुआ था और इसकी जड़ें भारत या म्यांमार में हैं.

जब इंसानों ने खेती शुरू की और बस्तियां बसाईं, तो कॉकरोच ने चुपके से जंगल छोड़ दिए और हमारे घरों में आ गए. यहीं से शुरू हुआ 'दुनिया जीतने' का मिशन.

  • करीब 1,200 साल पहले यह इस्लामी उमय्यद और अब्बासिद खिलाफतों के दौरान बढ़ते व्यापार और सैन्य आवाजाही के जरिए पश्चिम एशिया में जा पहुंचा.
  • करीब 390 साल पहले यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौर में यह जहाजों पर सवार होकर यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गया.
  • जर्मन कॉकरोच उड़ भी नहीं सकता, वो तो बस इंसानों की सवारी करके पूरी दुनिया में फैल गया.

नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट भी इस दावे को साबित करती है, जिसमें बताया गया कि इस प्रजाति का DNA बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली ब्लैटेला असाहिनाई से लगभग पूरी तरह मेल खाता है.

लेकिन कॉकरोट आपके घरों में कहां से आ जाते हैं?

यकीन मानिए, इन्हें घुसने के लिए किसी बड़े दरवाजे की जरूरत नहीं होती. ये सिर्फ 5 मिलीमीटर (आधा सेंटीमीटर) की दरार से भी आसानी से घुस जाते हैं. दीवारों की सीलन, नालियों के पाइप, खिड़की-दरवाजों के नीचे की खाली जगह इनके लिए खुले दरवाजे हैं. मार्क ट्वेन भी अपने जीवन में इनसे परेशान रहे और उन्होंने अपने बालों में कॉकरोच होने की शिकायत लिखी थी. चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी बीगल यात्रा के दौरान इनसे सामना किया.

इतिहास गवाह है कि ये कीट गुलामी के जहाजों में सवार अफ्रीकी लोगों के साथ भी अमेरिका पहुंचे. एक बार अंदर आने के बाद मादा कॉकरोच एक बार में 48 अंडे तक दे सकती है. इनका मल सिर्फ गंदगी नहीं है, बल्कि यह एक तरह का कम्युनिकेशन सिग्नल है, जो बाकी कॉकरोचों को बुलाता है कि 'यहां सब ठीक है, आ जाओ.'

हम क्यों करते हैं इनसे नफरत?

आखिर इसे देखते ही हमारे मन में इसे कुचलने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों जागती है? इसकी वजह सिर्फ यह नहीं कि ये देखने में भद्दे लगते हैं. दरअसल, यह जीव आपके स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है. इनकी लार, मल और शरीर के झड़ते कणों में पाए जाने वाले प्रोटीन एक शक्तिशाली एलर्जन हैं.

1997 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक स्टडी के मुताबिक, शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चों में अस्थमा के पीछे कॉकरोच एलर्जी एक प्रमुख कारण है. ये अपने शरीर पर साल्मोनेला, ई. कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया लिए घूमते हैं. यही वजह है कि हम सदियों से इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं.

 

कॉकरोच आपके स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है
कॉकरोच आपके स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है

इंसान बनाम कॉकरोच: एक न खत्म होने वाली जंग

1980 के दशक के मध्य में हमने एक नया चालाक हथियार ईजाद किया- जहरीला चारा. इसमें खाने के साथ धीमी गति से काम करने वाला कीटनाशक मिलाया जाता था. कॉकरोच खाने के लालच में जहर खा लेता, घोंसले में जाकर मर जाता. उसकी लाश और मल खाकर बाकी कॉकरोच भी मर जाते. यह काफी कारगर रहा, लेकिन कुछ ही सालों में यह जहर काम करना बंद करने लगा. क्यों? क्योंकि कॉकरोच ने हमें चकमा दे दिया.

नॉर्थ कैरोलाइना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोबी शाल और उनकी टीम ने खोज निकाला कि कॉकरोच ने 'ग्लूकोज अवर्जन' नाम का एक कमाल का बचाव विकसित कर लिया है. चीनी (ग्लूकोज), जो उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, अब उन्हें कड़वी लगने लगी. साइंस डायरेक्ट में छपे एक रिव्यू के मुताबिक, टॉक्सिक बेट के चयनात्मक दबाव में जर्मन कॉकरोच की आबादी ने कई तरह के शारीरिक और व्यवहारिक प्रतिरोध तंत्र विकसित कर लिए हैं.

उन्होंने चारे की महक को ही कड़वे स्वाद से जोड़ लिया और दूर से उसे पहचानकर उससे बचना सीख लिया. फिर वैज्ञानिकों ने ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज डालकर नया चारा बनाया, लेकिन शाल का मानना है कि कॉकरोच जल्द ही फ्रुक्टोज से भी नफरत करना सीख जाएंगे.'

एटम बम भी जिसका बाल बांका न कर सका

इस मिथक की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों से जुड़ी है. पत्रकार रिचर्ड श्वेइड ने अपनी किताब 'द कॉकरोच पेपर्स: ए कम्पेंडियम ऑफ हिस्ट्री एंड लोर' में लिखा है कि हमलों के बाद खंडहरों में कॉकरोचों को रेंगते देखे जाने की खबरें आई थीं. इस किताब को कॉकरोच के इतिहास और लोककथाओं का सबसे व्यापक दस्तावेज माना जाता है. यही वो स्रोत है जिसने इस मिथक को दुनिया भर में फैलाया.

1962 में प्रसिद्ध जेनेटिक्स वैज्ञानिक एच. बेंटले ग्लास ने न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा था कि परमाणु युद्ध की स्थिति में 'कॉकरोच, एक प्राचीन और सख्त जान प्रजाति, मूर्ख इंसानों के घरों पर कब्जा कर लेगी.' इस विचार ने 1960 के दशक के दौरान जोर पकड़ा और पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया. 2008 में आई फिल्म वॉल-ई में भी एक कॉकरोच को इंसानों के खत्म होने के बाद धरती पर जिंदा दिखाया गया, जो इसी मिथक को सलाम करता है.

लेकिन क्या वाकई कॉकरोच परमाणु हमले के बाद भी जिंदा रह सकते हैं?

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 2012 में अमेरिकी टीवी शो 'मिथबस्टर्स' ने एक प्रयोग किया. उन्होंने कॉकरोचों को रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के संपर्क में लाया. नतीजों ने साबित किया कि कॉकरोच इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा रेडिएशन सहन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर वो भी मर गए.

मेलबर्न यूनिवर्सिटी की एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस मिथक की पूरी पड़ताल करती है. नोबेल पुरस्कार विजेता और परमाणु विस्फोटों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों के रिसर्चर प्रोफेसर टिलमैन रफ कहते हैं, 'मैंने हिरोशिमा में घायल लोगों की तस्वीरें जरूर देखी हैं जिनमें बहुत सारी मक्खियां थीं. आप सोच सकते हैं कि कुछ कीट जरूर बच गए होंगे. लेकिन वे फिर भी प्रभावित हुए होंगे, भले ही वे इंसानों से ज्यादा प्रतिरोधी दिखते हों.' प्रोफेसर मार्क एल्गर इस बात पर जोर देते हैं कि मिथबस्टर्स का एक्सपेरिमेंट अधूरा था क्योंकि उन्होंने सिर्फ यह देखा कि कॉकरोच कितने दिन जिंदा रहे, लेकिन यह नहीं देखा कि वे अंडे दे पा रहे थे या नहीं.

तो आइए अब आंकड़ों की जुबान समझते हैं. एक सामान्य इंसान 800 रैड की रेडिएशन डोज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कॉकरोच? 1,000 रैड के संपर्क में एक महीने रहने के बाद भी आधे कॉकरोच जिंदा और मस्त थे, जबकि इतनी रेडिएशन इंसानों को महज 10 मिनट में मारने के लिए काफी है. एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया. 10,000 रैड (हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के बराबर) इस घातक स्तर पर भी 10% कॉकरोच एक महीने बाद तक जिंदा थे.

यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिसर्च स्टडी भी इसकी गवाही देती है, 'कॉकरोच 10,000 रैड के संपर्क में आने के बाद भी जिंद रहे, जो कि इंसानों के लिए घातक खुराक से 10 गुना ज्यादा है.' आखिर में डोज को बढ़ाकर 100,000 रैड कर दिया गया. अब जाकर सारे कॉकरोच मरे. यह बात सच है कि किसी परमाणु विस्फोट के बिल्कुल केंद्र (ग्राउंड जीरो) पर अरबों डिग्री की गर्मी से ये भी भाप बन जाएंगे. लेकिन सच्चाई यह भी है कि रेडिएशन को झेलने की इनकी यह अद्भुत क्षमता ही है जो इसे 'परमाणु हमला झेलने वाला इकलौता कीड़ा' बनाती है.

इसकी वजह है इनकी कोशिकाओं का बेहद धीमा विभाजन. रेडिएशन का सबसे ज्यादा नुकसान तेजी से बंटने वाली कोशिकाओं को होता है. कॉकरोच की कोशिकाएं बहुत धीमी गति से बंटती हैं, जिससे उन्हें रेडिएशन से हुए DNA के नुकसान की मरम्मत करने का भरपूर समय मिल जाता है. यही वो जैविक चमत्कार है जो इसे 35 करोड़ सालों से धरती पर बनाए हुए है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 22 May 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Nuclear Bomb Cockroach Hiroshima Dinosaur Atom Bomb Nuclear Attack CJP Nagasaki TRENDING Cockroach Janta Party Origin Of Cockroach Carboniferous Period
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