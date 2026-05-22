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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन दमदार फीचर से मेटा के स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर देंगे गूगल के नए ऑडियो ग्लासेस, देखें पूरी लिस्ट

इन दमदार फीचर से मेटा के स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर देंगे गूगल के नए ऑडियो ग्लासेस, देखें पूरी लिस्ट

Google Audio Glasses: गूगल ने हाल ही में अपने स्मार्टग्लासेस की झलक दिखाई थी. इन्हें अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च कर दिया जाएगा. ये कई मामलों में मेटा के स्मार्ट चश्मों को टक्कर देंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 May 2026 10:52 AM (IST)
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  • गूगल ने सैमसंग, क्वालकॉम संग स्मार्टग्लासेस, 'इंटेलिजेंट आईवियर' लॉन्च किए।
  • शुरुआती चश्मे ऑडियो सपोर्ट देंगे, डिस्प्ले पर काम जारी।
  • जेमिनी AI इंटीग्रेशन से मिलेगी AI, नेविगेशन, गेमिंग में मदद।
  • स्मार्टवॉच से कनेक्ट होंगे, मेटा ग्लासेस से बेहतर ऑडियो मिलेगा।

Google Audio Glasses: टेक दिग्गज गूगल ने हाल ही में अपने ऑडियो ग्लासेस रिवील किए हैं. सैमसंग और क्वालकॉम के साथ मिलकर डेवलप किए गए इन स्मार्टग्लासेस को कंपनी इंटेलीजेंट आईवियर कह रही है. इन्हें मेटा की Ray-Ban सीरीज को टक्कर देने के लिए लाया गया है. इनकी मदद से यूजर नेविगेशन, कॉल और टेक्स्ट और फोटो लेने जैसे काम कर पाएंगे. गूगल ने इन्हें Gentle Monster और Warby Parker के साथ मिलकर डिजाइन किया है. ये काफी स्टाइलिश नजर आते हैं और दूसरे स्मार्टग्लासेस की तरह भारी और बड़े नहीं लगते. आइए जानते हैं कि Google Audio Glasses में क्या-क्या मिलने वाला है.

पहले ऑडियो सपोर्ट और फिर डिस्प्ले के साथ आएंगे गूगल ग्लासेस

गूगल के ये स्मार्टग्लासेस केवल ऑडियो सपोर्ट के साथ आएंगे. इनमें डिस्प्ले नहीं होगा और ये वॉइस कमांड पर ही काम करेंगे. यूजर को सारी इनपुट बिल्ट-इन स्पीकर के जरिए मिलेगी. इन ग्लासेस में जेमिनी के लिए कैमरा और माइक्रोफोन भी दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी ने डिस्प्ले वाले स्मार्टग्लासेस पर भी काम शुरू कर दिया है. Warby Parker AR ग्लासेस पर काम कर रही है, जो सिंगल इंटरनल डिस्प्ले के साथ लॉन्च होंगे. ऐसे भी कयास हैं कि गूगल डुअल डिस्प्ले वाले स्मार्ट चश्मे भी लॉन्च कर सकती है. 

स्मार्टर एआई फीचर

गूगल ने इन ग्लासेस में जेमिनी एआई को इंटीग्रेट किया है, जो यूजर की ज्यादातर क्वेरीज को सॉल्व करेगा. जेमिन से यूजर कोई गेम खेलते समय टिप्स मांग सकता है. किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखकर उसकी सारी जानकारी निकाला सकता है. इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में ऑलवेज-ऑन जेमिनी मोड भी दिया जा सकता है. गूगल ने इनमें नेविगेशन को भी जोड़ा है, जो यूजर को टर्न-बाय-टर्न रास्ता दिखा सकता है.

बेहतर ऑडियो क्वालिटी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल के स्मार्ट चश्मों में मेटा ग्लासेस से बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी. इन ग्लासेस के जरिए आप पॉडकास्ट, ऑडियोबुक्स, अपनी पसंद का म्यूजिक सुन पाएंगे. साथ ही इन्हें ब्लूटूथ से टीवी और दूसरे डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट किया जा सकेगा. गूगल के डिवाइस में हाई-क्वालिटी ऑडियो यूज किया गया है, जिससे इमर्सन और डायनामिक्स बेहतर हुए हैं. 

स्मार्टवॉच से भी कनेक्ट होंगे गूगल के स्मार्टग्लासेस

डेमो के दौरान गूगल ने दिखाया कि Warby Parker का फ्रेम स्मार्टवॉच से कनेक्ट हो रहा है. स्मार्टवॉच के साथ यह ठीक वैसे ही काम करेगा, जैसा फोन के साथ करता है. यानी स्मार्टग्लासेस से ली गई फोटोज को आप फोन के साथ-साथ स्मार्टवॉच पर भी देख पाएंगे. 

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Published at : 22 May 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Google Smart Glass TECH NEWS Android XR Audio Glasses
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