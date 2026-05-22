WhatsApp पर आ रहा है बड़े काम का फीचर, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यह टेंशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सएप स्टेटस से सीधे मीडिया डिलीट करने का फीचर आएगा।

यह फीचर फोन स्टोरेज की समस्या को दूर करेगा।

इसके अलावा 'आफ्टर रीडिंग' प्राइवेसी फीचर भी आएगा।

यह फीचर मैसेज पढ़ने के बाद अपने आप गायब कर देगा।

WhatsApp Feature: दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक व्हाट्सऐप पर लगातार नए फीचर आते रहते हैं. ये चैटिंग एक्सपीरियंस के साथ ऐप यूज करने के ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाते हैं. इसी कड़ी में व्हाट्सऐप अभी एक और नए फीचर पर काम कर रही है, जिसके बाद यूजर को फोन पर स्टोरेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी. इस फीचर की मदद से यूजर सीधा स्टेटस अपडेट से ही मीडिया को क्लियर कर पाएगा और उसे स्पेस बचाने के लिए चैट्स, फोटो या वीडियो डिलीट नहीं करने पड़ेंगे. इससे स्टोरेज स्पेस खाली करना आसान होने वाला है.

यह फीचर काम कैसे करेगा?

अभी व्हाट्सऐप पर मैनेज स्टोरेज का सेक्शन मिलता है, जहां से यूजर यह देख सकता कि किस चैट, ग्रुप और चैनल ने सबसे ज्यादा स्टोरेज घेर रखी है. वह अपनी मर्जी से अनचाही फाइल्स को डिलीट कर सकता है. अब स्टेटस अपडेट को भी इस सेक्शन में जोड़ा जा रहा है. यानी चैट्स, ग्रुप्स और चैनल की तरह यूजर मैनेज स्टोरेज सेक्शन में यह भी देख पाएगा कि किसी यूजर के स्टेटस ज्यादा स्टोरेज ले रहे हैं. किसी स्टेटस के वीडियो ज्यादा स्पेस भर रहे हैं तो यूजर अपने आप स्टेटस एक्सपायर होने का इंतजार करने की बजाय उसी समय उस मीडिया को हटा पाएंगे. यह फीचर उन लोगों के बड़ा काम आएगा, जो अपने फोन में स्टोरेज की कमी से जूझ रहे हैं.

कब तक रोल आउट हो सकता है यह फीचर?

अभी कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है और यह डेवलपमेंट स्टेज में है. इसे व्हाट्सऐप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.20.6 में देखा गया है. टेस्टिंग और इस फीचर पर काम पूरा होने के बाद कंपनी इसे अपकमिंग अपडेट के साथ रोल आउट कर सकती है.

प्राइवेसी के लिए भी आएगा एक नया फीचर

स्टोरेज स्पेस की तरह ही व्हाट्सऐप प्राइवेसी के लिए भी एक नए फीचर पर काम कर रही है. आफ्टर रीडिंग नाम से रोल आउट होने वाले इस फीचर के आने के बाद पढ़ने के तुरंत बाद ही मैसेज गायब हो जाएंगे. टाइमर सेट करते समय यूजर मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद मैसेज डिसअपीयर होने के ऑप्शन को चुन सकेंगे. इसके 5 मिनट, 1 घंटे और 12 घंटे की डेडलाइन भी सेट की जा सकेगी. मैसेज न पढ़ने पर 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा. यह प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद डिसअपीयरिंग मैसेज से अलग होगा.

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