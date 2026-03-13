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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Maps में आया Ask Maps का फीचर, एआई से आसान हो जाएंगे कई मुश्किल काम, जानें डिटेल

Google Maps में आया Ask Maps का फीचर, एआई से आसान हो जाएंगे कई मुश्किल काम, जानें डिटेल

Ask Maps: Google Maps में नया एआई पावर्ड Ask Maps फीचर आया है. यह यूजर के मुश्किल और रियल वर्ल्ड सवालों के जवाब दे सकता है. इसी तरह इसमें सफर को आसान बनाने के लिए भी नए ऑप्शन दिए गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 12:45 PM (IST)
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Ask Maps Feature in Google Maps: पिछले कुछ समय से गूगल मैप्स में एक के बाद एक अपडेट आती जा रही है. अब इसमें एक और शानदार अपडेट आई है. गूगल ने इसमें एआई बेस्ड कन्वर्सेशनल फीचर 'Ask Maps' जोड़ा है. यह फीचर यूजर के सवालों के आसानी से जवाब दे सकता है. इसे अमेरिका के साथ-साथ भारत में एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है. अभी यह केवल इंग्लिश को सपोर्ट करता है और जल्द ही इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट जोड़ा जा सकता है.

सफर की प्लानिंग होगी आसान

गूगल के अनुसार, लेटेस्ट फीचर दुनियाभर की रियल टाइम इंफोर्मेशन कलेक्ट कर यूजर्स को दिखाता है. यह मशीन टेलर्ड की जगह पर्सनलाइज्ड जवाब देता है, जिससे सफर की प्लानिंग करना आसान हो जाता है. इसके लिए गूगल करोड़ों लोकेशन की जानकारी एनालाइज करता है और यूजर्स के रिव्यू को भी यूज करता है.  यह पर्सनलाइज्ड रिकमंडेशन में उन प्लेसेस को शामिल कर सकता है, जो आपने सेव या सर्च की हुई है. जल्द ही इसका डेस्कटॉप वर्जन भी रोल आउट किया जाएगा.

कैसे काम करेगा Ask Maps फीचर?

गूगल का कहना है कि Ask Maps फीचर अब उन सवालों के भी जवाब दे सकता है, जो अभी से पहले पॉसिबल नहीं थे. इसे सर्च बार के नीचे दी गई बटन से एक्सेस किया जा सकता है. बटन प्रेस करते ही यह चैटबॉट जैसी शीट ओपन कर देगा, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकेंगे. उदाहरण के तौर पर आप मैप्स से पूछ सकते हैं कि फोन को चार्ज करने की जरूरत है. कोई ऐसी जगह बताओ, जहां पर लाइन में लगे बिना फोन चार्ज किया जा सके. गूगल मैप्स इसके बाद आपकी लोकेशन के आधार पर इसके लिए बेस्ट जगह सजेस्ट कर देगा. इसी तरह आप किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन और शहरों के आसपास बाकी चीजों का पता कर सकते हैं. 

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Published at : 13 Mar 2026 12:45 PM (IST)
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