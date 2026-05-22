कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'

सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई सटायर पेज ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का X अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी दबाने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अकाउंट पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे.

महुआ मोइत्रा ने सरकार पर साधा निशाना

महुआ मोइत्रा ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि 'फासीवाद' है. उन्होंने X पर लिखा कि सरकार देश के युवाओं की ऑनलाइन आवाज से भी डर रही है. मोइत्रा ने कहा कि विपक्ष को हर दिन ऐसे माहौल में संघर्ष करना पड़ता है.

Fascism Not Democracy. Our government is so scared of the youth of this country that it can’t even bear a virtual online movement. Please realise what odds we in the Opposition fight on a daily basis. pic.twitter.com/Nvi4W8s9Fp — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 22, 2026

IB की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने इस अकाउंट को लेकर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' से जुड़ी चिंताएं जताई थीं. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत X को अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया.

मनीष सिसोदिया ने भी किया समर्थन

मनीष सिसोदिया ने भी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का समर्थन किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'जब लड़ाई मगरमच्छ और कॉकरोच के बीच हो, तो मैं गर्व से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं.'

कैसे शुरू हुआ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ विवाद?

यह सटायर पेज उस विवाद के बाद सामने आया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कथित टिप्पणियों को लेकर बहस छिड़ गई थी. एक सुनवाई के दौरान ‘कॉकरोच’ और ‘परजीवी’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल की खबरें सामने आई थीं. हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री लेकर पेशे में आने वाले लोगों के लिए थी.

कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का X अकाउंट लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में काफी वायरल हो गया था. अकाउंट पर भारत में रोक लगने से पहले इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे. अकाउंट बंद होने के तुरंत बाद 'कॉकरोच इज बैक' नाम से नया अकाउंट भी सामने आया, जिसने थोड़े ही समय में हजारों फॉलोअर्स जुटा लिए.

इंस्टाग्राम पर अब भी एक्टिव

हालांकि X पर अकाउंट बंद कर दिया गया है, लेकिन इस समूह का इंस्टाग्राम पेज अब भी सक्रिय है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर इसके 1.4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. एक पोस्ट में इस पेज ने अपने फॉलोअर्स की तुलना BJP के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से भी की.