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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Google पर Ads भी देंगे आपके सवालों के जवाब! AI Mode के नए फीचर ने इंटरनेट यूजर्स को किया हैरान

अब Google पर Ads भी देंगे आपके सवालों के जवाब! AI Mode के नए फीचर ने इंटरनेट यूजर्स को किया हैरान

Google Ads: इन Ads की खास बात यह होगी कि ये सिर्फ सामान्य Sponsored लिंक नहीं दिखाएंगे बल्कि यूजर के सवाल के हिसाब से AI द्वारा तैयार जवाब देंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 May 2026 12:44 PM (IST)
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  • Business Agent और Autonomous AI Agent जैसे नए फीचर्स भी जोड़े जा रहे हैं।

Google Ads: अब तक Google Search का AI अनुभव काफी हद तक विज्ञापनों से अलग माना जा रहा था, लेकिन अब यह बदलने वाला है. Google ने अपने I/O 2026 इवेंट में ऐलान किया है कि वह Gemini AI की मदद से Search और AI Mode में नए तरह के स्मार्ट विज्ञापन जोड़ रहा है.

कंपनी का कहना है कि Search अब पहले से ज्यादा बातचीत करने वाला और समझदार बन रहा है इसलिए Ads को भी उसी अंदाज में पेश किया जाएगा ताकि यूजर्स को ज्यादा उपयोगी और व्यक्तिगत जवाब मिल सकें.

AI Mode में आएंगे नए Conversational Ads

Google के मुताबिक, AI Mode इस्तेमाल करने वाले लगभग 75 प्रतिशत लोग तेजी से और ज्यादा भरोसे के साथ फैसले ले पा रहे हैं. इसी वजह से कंपनी Gemini आधारित दो नए Ad Formats की टेस्टिंग कर रही है.

इन Ads की खास बात यह होगी कि ये सिर्फ सामान्य Sponsored लिंक नहीं दिखाएंगे बल्कि यूजर के सवाल के हिसाब से AI द्वारा तैयार जवाब देंगे. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यूजर पूछता है कि घर को लग्जरी स्पा जैसी खुशबू देने के आसान तरीके क्या हैं तो Gemini उसी सवाल के अनुसार जवाब तैयार करेगा और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी सुझाएगा.

Search रिजल्ट्स में दिखेंगे Highlighted Answers

AI Mode में जब Google किसी सवाल के कई सुझाव देगा तब उसी लिस्ट में कुछ Sponsored Recommendations भी शामिल होंगी. कंपनी इन्हें Highlighted Answers कह रही है. Google का कहना है कि इन Ads को साफ तौर पर Sponsored लेबल के साथ दिखाया जाएगा ताकि यूजर्स आसानी से पहचान सकें कि कौन-सा कंटेंट विज्ञापन है.

अब सामान्य Google Search में भी आएंगे AI Ads

Google सिर्फ AI Mode तक सीमित नहीं रहना चाहता. आने वाले महीनों में कंपनी सामान्य Search में भी नए AI आधारित विज्ञापन लाने की तैयारी कर रही है.

Shopping Ads होंगे ज्यादा स्मार्ट

अगर कोई यूजर टीवी, फ्रिज या कॉफी मशीन जैसे महंगे प्रोडक्ट्स सर्च करता है तो Gemini खुद प्रोडक्ट्स दिखाने के साथ यह भी समझाएगा कि कौन-सा प्रोडक्ट उसकी जरूरत के लिए बेहतर हो सकता है. मान लीजिए कोई Espresso Machine खोजता है, तो AI सिर्फ मॉडल नहीं दिखाएगा बल्कि उसकी खूबियों को आसान भाषा में समझाकर खरीदने में मदद करेगा.

Business Agent देगा तुरंत जवाब

Google Search में अब Business Agent for Leads नाम का नया फीचर भी जोड़ा जा रहा है. यह AI चैट एजेंट की तरह काम करेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई छात्र यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ढूंढ रहा है तो वह सीधे Search के अंदर सवाल पूछ सकेगा और AI एजेंट तुरंत जवाब देगा. इससे कंपनियों और संस्थानों को संभावित ग्राहकों या छात्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

Google Search में हो रहे बड़े बदलाव

I/O 2026 में Google ने Search के लिए कई बड़े बदलावों का भी ऐलान किया. कंपनी अब AI Mode में Gemini 3.5 Flash मॉडल जोड़ रही है जिससे Search पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट हो जाएगा. इसके अलावा नया Search Box लंबी Queries को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और अपने आप बड़ा होकर ज्यादा विस्तृत सवालों को सपोर्ट करेगा.

अब Text ही नहीं, Video और Files से भी होगा Search

यूजर्स अब सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि Images, Videos, Documents और यहां तक कि सीधे Chrome Tabs अपलोड करके भी Search कर सकेंगे. Google ने यह भी बताया कि Antigravity 2.0 तकनीक की मदद से Search अब सवालों के जवाब में Visuals, Diagrams और Dashboards भी तैयार कर सकेगा.

24x7 अपडेट देगा Autonomous AI Agent

कंपनी Search में एक Autonomous Monitoring Agent भी जोड़ रही है जो ब्लॉग्स, न्यूज वेबसाइट्स, फाइनेंस और स्पोर्ट्स डेटा को लगातार ट्रैक करेगा. इसका मकसद यूजर्स को हर समय ताजा अपडेट उपलब्ध कराना है.

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Published at : 22 May 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
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