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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी90% लोग नहीं जानते AC चलाने का सही नियम, जानिए कितने घंटे बाद बंद करना है बेहद जरूरी

90% लोग नहीं जानते AC चलाने का सही नियम, जानिए कितने घंटे बाद बंद करना है बेहद जरूरी

AC Tips: दरअसल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह एयर कंडीशनर को भी समय-समय पर आराम देना जरूरी होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 02:42 PM (IST)
AC Tips: दरअसल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह एयर कंडीशनर को भी समय-समय पर आराम देना जरूरी होता है.

गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है. कई घरों में तो AC दिन-रात लगातार चलता रहता है ताकि कमरे में ठंडक बनी रहे और गर्मी से राहत मिलती रहे. लेकिन अक्सर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है. बहुत से लोग थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाते समय भी AC बंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वापस आने तक कमरा ठंडा बना रहेगा. लगातार बिना रुके AC चलाना मशीन पर दबाव बढ़ा सकता है और यही वजह है कि ओवरहीटिंग जैसी समस्या सामने आती है.

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दरअसल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह एयर कंडीशनर को भी समय-समय पर आराम देना जरूरी होता है. लंबे समय तक लगातार चलने पर इसके अंदर मौजूद पार्ट्स गर्म होने लगते हैं.
दरअसल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह एयर कंडीशनर को भी समय-समय पर आराम देना जरूरी होता है. लंबे समय तक लगातार चलने पर इसके अंदर मौजूद पार्ट्स गर्म होने लगते हैं.
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खासतौर पर कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है जिससे खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में ज्यादा गर्म होने की वजह से शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.
खासतौर पर कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है जिससे खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में ज्यादा गर्म होने की वजह से शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.
Published at : 19 May 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
AC Tips TECH NEWS HINDI

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