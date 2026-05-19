90% लोग नहीं जानते AC चलाने का सही नियम, जानिए कितने घंटे बाद बंद करना है बेहद जरूरी

खासतौर पर कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है जिससे खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में ज्यादा गर्म होने की वजह से शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.