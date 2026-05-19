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90% लोग नहीं जानते AC चलाने का सही नियम, जानिए कितने घंटे बाद बंद करना है बेहद जरूरी
AC Tips: दरअसल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह एयर कंडीशनर को भी समय-समय पर आराम देना जरूरी होता है.
गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है. कई घरों में तो AC दिन-रात लगातार चलता रहता है ताकि कमरे में ठंडक बनी रहे और गर्मी से राहत मिलती रहे. लेकिन अक्सर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है. बहुत से लोग थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाते समय भी AC बंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वापस आने तक कमरा ठंडा बना रहेगा. लगातार बिना रुके AC चलाना मशीन पर दबाव बढ़ा सकता है और यही वजह है कि ओवरहीटिंग जैसी समस्या सामने आती है.
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Published at : 19 May 2026 02:42 PM (IST)
Tags :AC Tips TECH NEWS HINDI
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