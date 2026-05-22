गुजरात के अहमदाबाद से सामने एक मामले ने सभी को सन्न कर दिया है. बड़े-बड़े स्टार के साथ फिल्में और वेब सीरीज करने वाला एक शख्स हत्यारा निकला. फिल्मों के अलावा थिएटर में सक्रिय रहने वाला एक्टर असल जिंदगी में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी है.

2008 में हुई थी उम्रकैद

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 53 साल के एक्टर हेमंत नगीनदास पुरुषोत्तमदास मोदी को गिरफ्तार किया है, जो साल 2014 से पैरोल जंप कर फरार चल रहा था. हेमंत मोदी मूल रूप से अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके का रहने वाला है. नरोड़ा में 2005 हुए हत्या के एक मामले में अदालत ने उसे साल 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी और इसके बाद उसे महेसाणा जेल में शिफ्ट किया गया था.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियान ने बताया कि साल 2014 में हेमंत मोदी को गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से 30 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद उसने वापस जेल में आत्मसमर्पण नहीं किया. इसके बाद 25 जुलाई 2014 को उसे पैरोल जंपर घोषित कर दिया गया था.

अमिताभ बच्चन और आमिर खान संग किया काम

एक दशक से अधिक समय तक, हेमंत नागिंदास पुरुषोत्तमदास मोदी सबके सामने छिपा रहा और कोई पहचान नहीं पाया, वो लाखों लोग भी नहीं, जिन्होंने उसे कई बड़े बजट की फिल्मों के साथ-साथ नाटकों और वेब सीरीज में देखा था. हेमंत मोदी बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन और मोहनलाल जैसे सुपरस्टारों के साथ-साथ आमिर खान, रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान के साथ नजर आ चुका है.

अहमदाबाद शहर पुलिस की क्राइम डिटेक्शन ब्रांच (डीसीबी) ने गुरुवार को शहर के घीकांता मेट्रो स्टेशन के पास एक परिसर पर छापा मारा, जहां उन्हें हेमंत मोदी मिला, जो 2014 से फरार था और वर्तमान में स्पंदन मोदी के नाम से पहचान बदलकर रह रहा था.

फिल्मों के अलावा हेमंत मोदी थिएटर में भी एक्टिव था. उसने युगपुरुष और गांधी विरुद्ध गोडसे जैसे नाटकों में अभिनय किया. हैरानी की बात यह रही कि इतने सालों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद वह पुलिस और अन्य एजेंसियों से बचता रहा. किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि अभिनय की दुनिया में एक्टिव कलाकार हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था.

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