थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल

हाल ही में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. वहीं अब एक और इंटेंस रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में शुक्रवार, 22 मई को रिलीज हुई है. इसे ड्रामा धर्मा प्रोडक्शन्स ने बनाया है और इसमें लक्षय और अनन्या पांडे ने लीड रोल प्ले किया है.

यंग ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने सिनेमाघरों में रिलीज से पहले ही ठीक-ठाक चर्चा बटोर ली थी. वहीं अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है तो फैंस इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी जानने के लिए बेकरार हैं. चलिए यहां हम आपको बताते है कि थिएट्रिकल रन खत्म करने के बाद ये कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

चांद मेरा दिल ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से पहले ही, चांद मेरा दिल को अपना डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिल गया है था. बता दें कि ये फिल्म अपना थिएट्रिकल रन खत्म करने के बाद ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी. फिलहाल मेकर्स ने इसकी ओटीटी रिलीज़ की आधिकारिक तारीख का खुलासा नहीं किया है.

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लेकिन हाल के बॉलीवुड स्ट्रीमिंग ट्रेंड को देखते हुए ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के छह से आठ हफ्ते के भीतर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है.यानी इसके जून के एंड या जुलाई की शुरुआत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होने की उम्मीद है. हालांकि स्ट्रीमिंग की तारीख के बारे में मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है.



चांद मेरा दिल स्टार कास्ट और कहानी

चांद मेरा दिल सिर्फ एक कॉमन कॉलेज लव स्टोरी नहीं है. ये आरव और चांदनी नाम के दो युवाओं की इमोशनल जर्नी पर बेस्ड है, जिनका रिश्ता उम्र बढ़ने और जीवन की सच्चाइयों का सामना करने के साथ-साथ कई बदलावों से गुजरता है. फिल्म की कहानी इस बात पर फोकस्ड है कि प्यार लोगों को कैसे बदल सकता है और किसी खास इंसान के साथ जुड़े रहने के इमोशनल स्ट्रगल क्या होते हैं.

फिल्म एक अहम इमोशनल सवाल भी पूछती है कि प्यार के लिए एक इंसान कितना बलिदान दे सकता है? कहानी के साथ-साथ, फिल्म के म्यूजिक एल्बम को भी काफी तारीफ मिल रही है. फिल्म में अनन्या पांडे ने चांदनी और लक्ष्य ने आरव का किरदार निभाया है. फिल्म में आस्था सिंह और एल्विस जोस ने भी अहम रोल प्ले किया है. इसे विवेक सोनी द्वारा निर्देशित किया गया है.

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