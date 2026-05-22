India US Relations: अपने आगामी भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ किया है कि वाशिंगटन भारत को उतनी ऊर्जा (एनर्जी) बेचने के लिए तैयार है, जितनी नई दिल्ली खरीदने की इच्छा रखती है. मियामी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रुबियो ने भारत को एक बेहतरीन सहयोगी और भागीदार बताया.

समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उनका यह भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान उन्हें क्वाड (Quad) देशों के मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा.

'क्वाड' देशों के साथ बैठक बेहद अहम

अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के साथ मजबूत रिश्तों की वकालत करते हुए कहा, "हम उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं. इसलिए यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है. मुझे खुशी है कि हम यह दौरा कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा." उन्होंने आगे कहा, "हम वहां क्वाड देशों के नेताओं से भी मिलेंगे, जो कि बेहद जरूरी है. विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक भी क्वाड के साथ ही हुई थी. मुझे खुशी है कि अब हम यह बैठक भारत में करने जा रहे हैं और इस साल के अंत में भी हमारी एक और बैठक होगी."



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वेनेजुएला के तेल पर भी होगी चर्चा

मार्को रुबियो ने इस दौरान एक और बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रही हैं, जहां वे भारत को तेल बेचने के मुद्दे पर चर्चा करेंगी. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल फरवरी की शुरुआत में भारत द्वारा वेनेजुएला से तेल खरीदे जाने का पहली बार जिक्र किया था. उसी समय वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक अहम व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी, जिसके तहत भारतीय आयातों पर पारस्परिक टैरिफ को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था.







23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे रुबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री 23 मई से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे. अपने इस चार दिवसीय दौरे के दौरान वे नई दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे. दिलचस्प बात यह है कि मार्को रुबियो पिछले लगभग 14 वर्षों में कोलकाता का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री होंगे. उनसे पहले साल 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कोलकाता की यात्रा की थी. बता दें कि कोलकाता में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US Consulate General) दुनिया में अमेरिका का दूसरा सबसे पुराना वाणिज्य दूतावास है.

26 मई को होगी क्वाड की बैठक

इस दौरे के आखिरी दिन यानी 26 मई को क्वाड (Quad) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक तय की गई है. इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे. बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु भी शामिल होंगे.