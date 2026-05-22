हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान

'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान

Bihar News: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एबीपी न्यूज़ से कहा है कि बदलते दौर में गाय पर राजनीति कोई विषय नहीं है. गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होगा या नहीं ये केंद्र सरकार का मसला है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 May 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

देश में एक तरफ खुले में नमाज तो दूसरी ओर गाय की कुर्बानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है. नमाज को शिफ्ट में पढ़ा जा सकता है. वहीं बकरीद से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं है. इन सब पर तमाम दलों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं. 

नीतीश कुमार की पार्टी (जेडीयू) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एबीपी न्यूज़ से कहा है कि बदलते दौर में गाय पर राजनीति कोई विषय नहीं है. गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होगा या नहीं ये केंद्र सरकार का मसला है, लेकिन गाय तो सम्मान का विषय है. 

'संविधान में सबको अपनी बात करने का हक'

उन्होंने कहा, "अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो मां कामाख्या के दरबार में भी बलि होती है. अगर राजनीतिक बलि की बात कर रहे हैं तो बात अलग है... संविधान में सबको अपनी बात करने का हक है."

यह भी पढ़ें- NEET Scam: NTA चीफ के पेपर लीक होने से इनकार वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, 'जब किसी…'

आरजेडी ने क्या कहा?

इस पूरे विवाद पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि गाय दूध देती है और हम लोग उसका सम्मान करते हैं. पालते हैं, खिलाते हैं, देवता पर गाय का दूध चढ़ाते हैं. 

उन्होंने कहा कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग हो रही है तो विश्व हिंदू परिषद को सामने आना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने तो गाय को कई भागों में बांट दिया… बीजेपी वाले जर्सी गाय को गाय नहीं मानते. 

आरजेडी नेता ने आगे कहा कि सनातन धर्म में कुर्बानी को जायज नहीं माना गया है, लेकिन देवी-देवताओं पर जानवर कटते रहे हैं और चढ़ते रहे हैं. हर धर्म के लोग अपने अनुसार इसका प्रयोग करते हैं.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'

Published at : 22 May 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
JDU Bakrid Nitish Kumar RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
बिहार
NEET Scam: NTA चीफ के पेपर लीक होने से इनकार वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, 'जब किसी…'
NTA चीफ के पेपर लीक होने से इनकार वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, 'जब किसी…'
बिहार
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
बिहार
Milk Price Hike: बिहार की इस फेमस ब्रांड ने भी महंगा किया दूध! आज से लागू होंगी नई कीमतें
बिहार की इस फेमस ब्रांड ने भी महंगा किया दूध! आज से लागू होंगी नई कीमतें
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
बिहार
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
इंडिया
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
स्पोर्ट्स
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
मध्य प्रदेश
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget