हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोलर पैनल की उम्र दोगुनी कर सकते हैं ये आसान उपाय! ज्यादातर लोग नहीं जानते

सोलर पैनल की उम्र दोगुनी कर सकते हैं ये आसान उपाय! ज्यादातर लोग नहीं जानते

Solar Panel Care Tips: सोलर पैनल की देखभाल अगर ठीक से की जाए तो ये 30 सालों से ज्यादा समय तक चल सकते हैं. इसलिए पैनल्स की देखभाल करने में लापरवाही से बचना चाहिए.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सोलर पैनल 25-30 साल चलते हैं, क्वालिटी और मेंटेनेंस पर निर्भर.
  • धूल, प्रदूषण, मौसम से पैनल की एफिशिएंसी कम होती है.
  • साल में 2-4 बार सफाई, पेशेवर जांच जरूरी है.
  • पैनल के नीचे वेंटिलेशन के लिए गैप रखें.

Solar Panel Care Tips: सोलर एनर्जी इस समय पावर का सबसे क्लीन और किफायती सोर्स बनी हुई है. घरों की बात करें या इंडस्ट्री की, हर जगह सोलर पैनल लग रहे हैं. इंस्टॉलेशन के बाद बस सूरज निकलने की देरी है. सनलाइट आते ही ये अपना काम शुरू कर देते हैं. सोलर पैनल की खास बात यह भी है कि ये 20-25 साल आराम से चल जाते हैं. अगर इनकी मैंटेनेंस ठीक तरीके से की जाए तो लाइफ और बढ़ जाती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन कारणों से पैनल खराब हो सकते हैं और उन्हें लंबे चलाने के लिए क्या उपाय करने की जरूरत है.

कितने साल चल सकते हैं सोलर पैनल?

आमतौर पर सोलर पैनल की लाइफ 25-30 साल तक मानी जाती है. यह पैनल की क्वालिटी, यूसेज और मैंटेनेंस पर भी डिपेंड करती है. अच्छी क्वालिटी वाले कई पैनल वारंटी पूरी होने के बाद भी उसी तरह काम करते रहते हैं. अगर सही तरीके से पैनल को मैंटेन किया जाए तो 30 साल से ज्यादा समय तक बिजली जनरेट कर सकते हैं.

किन कारणों से खराब होते हैं पैनल?

पैनल खराब होने के कई कारण हैं. इनमें सबसे कॉमन कारण पैनल पर धूल-मिट्टी का जमना है. इस कारण सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है. शहरों की बात करें तो पॉल्यूशन और नमी मिलकर पैनल सरफेस पर एक पतली लेयर बना लेते हैं. इससे पैनल को पावर जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है. अगर लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो पैनल की एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन पर असर पड़ता है. मौसम भी एक बड़ा फैक्टर है. ज्यादा टेंपरेचर से पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है और ज्यादा उमस और बारिश से मेटल पार्ट्स पर जंग लगने लगता है. तेज आंधी-बारिश से बी पैनल पर छोटी-छोटी दरारें आ सकती हैं. इसी तरह इंस्टॉलेशन और वायरिंग में गड़बड़ी भी काम बिगाड़ सकती है.

कैसे रखें सोलर पैनल का ध्यान?

  • सोलर पैनल को साल में 2-4 बार जरूर सफ करें. खासकर आंधी-तूफान वाले मौसम के बाद सफाई और इंस्पेक्शन दोनों जरूरी है.
  • अगर पैनल पर किसी पेड़ की छांव पड़ रही है तो उसे ट्रिम कर दें.
  • पैनल को छत से चिपकाकर इंस्टॉल न करें. वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए छत और पैनल के बीच 1-2 फीट की दूरी जरूर रखें.
  • साल में कम से कम दो बार प्रोफेशनल टेक्नीशियन को बुलाकर सोलर एनर्जी सिस्टम की जांच करवा लें.

ये भी पढ़ें-

AI बना युद्ध का हथियार, अमेरिका और इजरायल पर अटैक के लिए ईरान कर रहा ChatGPT और Gemini का यूज

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Solar Energy TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल की उम्र दोगुनी कर सकते हैं ये आसान उपाय! ज्यादातर लोग नहीं जानते
सोलर पैनल की उम्र दोगुनी कर सकते हैं ये आसान उपाय! ज्यादातर लोग नहीं जानते
टेक्नोलॉजी
ऑफिस में AI इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी! ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं यह बड़ा जोखिम
ऑफिस में AI इस्तेमाल करने वालों के लिए चेतावनी! ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं यह बड़ा जोखिम
टेक्नोलॉजी
हर घर में AI रोबोट! OpenAI का यह प्लान बदल सकता है पूरी दुनिया
हर घर में AI रोबोट! OpenAI का यह प्लान बदल सकता है पूरी दुनिया
टेक्नोलॉजी
99% लोग नहीं जानते स्मार्टफोन के ये 6 Smart Tools! मिनटों में आसान कर देंते हैं मुश्किल काम
99% लोग नहीं जानते स्मार्टफोन के ये 6 Smart Tools! मिनटों में आसान कर देंते हैं मुश्किल काम
Advertisement

वीडियोज

Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Lucknow Social Media Influencer Death: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी! | Breaking | Latest News | UP
New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
जनरल नॉलेज
Baby Breathing: मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget